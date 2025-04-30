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    助中共整肅 馬雲勸誘商人對付落馬政客

    中國政府被踢爆利用阿里巴巴集團聯合創辦人馬雲，施壓1名流亡法國的商人，協助整肅前公安部副部長孫力軍。（法新社檔案照）

    中國政府被踢爆利用阿里巴巴集團聯合創辦人馬雲，施壓1名流亡法國的商人，協助整肅前公安部副部長孫力軍。（法新社檔案照）

    2025/04/30 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕英國「衛報」廿九日披露，中國政府曾利用阿里巴巴集團聯合創辦人馬雲，施壓一名人在法國的商人，協助整肅前公安部副部長孫力軍，顯示中國的跨國鎮壓行動無所不用其極。

    國際調查記者同盟（ICIJ）與包括衛報在內的全球四十二家媒體，合作完成的「中國箭靶：跨國鎮壓如何滲透全球體系」調查報告廿八日出爐，揭露北京對異議人士的跨國鎮壓體系已滲透全球，連國際刑警組織與聯合國都淪為中國打壓異議者的平台。

    據報導，該名已入籍新加坡的商人「Ｈ」現年四十八歲，當時遭中國通緝而流亡法國波爾多。馬雲在二○二一年四月打電話給Ｈ，暗示只要他協助起訴孫力軍，他的所有麻煩就會煙消雲散。孫力軍當時正因受賄與操縱股市等罪名接受審判。馬雲在電話中表示，他曾與中國安全人員會談，「他們說只要你現在回去，可以爭取免責…你別無選擇…」。

    孫力軍在Ｈ開始接到電話前一年被捕，二二年九月以受賄罪被判死刑，緩刑兩年。Ｈ最終並未返回中國，律師團隊在法國法院阻止了中方的引渡請求。而馬雲也因批評中國金融監管機構而觸怒習近平政權，隨後遭到制裁，包括被罰款廿八億美元，並一度從公眾視野中消失。

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