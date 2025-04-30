打壓台灣未果 北京缺席喪禮 打臉方濟各親中路線

前副總統陳建仁（右2）26日出席教宗方濟各喪禮，與美國前總統拜登（左2）等多位政要互動。（中央社）

2025/04/30 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕教廷將於五月七日舉行新教宗選舉會議（Conclave，樞密會議）前夕，中國缺席廿六日的教宗方濟各喪禮引發關注。法國神學家陳立邦廿八日在天主教媒體「天亞社」撰文透露，北京曾要求教廷拒絕台灣代表團，遭拒後選擇缺席。他批評此舉形同「打了躺在棺材裡的方濟各一記耳光」，恐削弱樞機主教團採取親中路線的說服力。

方濟各喪禮在梵蒂岡聖伯多祿大教堂舉行，逾一六○國代表出席，包括台灣。在全球十四億天主教徒高度矚目下，中國缺席格外顯眼。陳立邦指出，中國缺席教宗喪禮顯示其或許無意與教廷真誠合作，甚至視梵蒂岡為施壓對象。諷刺的是，喪禮「信友禱詞」最後以中文誦讀，凸顯方濟各對中國的重視。

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陳立邦指出，方濟各在位十二年屢次表達對中國的關懷，不畏爭議於二○一八年簽署主教任命臨時協議，努力與中國對話，但北京最終選擇缺席喪禮。他引述非官方消息指稱，北京或因施壓教廷排除台灣代表團不成，憤而杯葛，坐實中國「只要附庸、不要夥伴」。

陳立邦強調，北京抵制喪禮，更暴露其國際立場矛盾：一方面批評美國霸權、倡導多邊主義，另一方面卻未尊重服務普世的方濟各，令人質疑其誠意。他認為，中國缺席將削弱主張與北京對話的樞機主教立場。

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