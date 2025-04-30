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    中國重金建設巴哈馬 威脅美國國安

    美國海岸防衛隊退役少將布朗示警，由香港「周大福集團」持有、位於巴哈馬首都拿索的不列顛飯店，可用於對美國人員的情報蒐集。（美聯社檔案照）

    美國海岸防衛隊退役少將布朗示警，由香港「周大福集團」持有、位於巴哈馬首都拿索的不列顛飯店，可用於對美國人員的情報蒐集。（美聯社檔案照）

    2025/04/30 05:30

    〔編譯林家宇／綜合報導〕美國海岸防衛隊退役少將布朗（Peter Brown）接受「福斯新聞」專訪時示警，中國過去數十年來，積極布局加勒比地區和中南美洲，尤其是在與佛羅里達州僅一水之遙的巴哈馬，投入數十億美元，爭取外交、經濟，甚至軍事和準軍事領域的影響力，對美國國家安全構成威脅。

    曾在川普首次總統任期擔任國土安全及反恐顧問的布朗指出，中國逐步擴展在巴哈馬的建設計畫，模糊經濟發展和地緣政治目標的界線，尤其是在巴哈馬海岸線上建立的軍民兩用設施。布朗點名由香港「周大福集團」持有、位於巴哈馬首都拿索的不列顛飯店（British Colonial Hotel）。這家飯店與美國大使館相望，可用於對美國人員的情報蒐集，「可想而知的是，基於盯著美國使館和訪客的任務和目的，會有額外的電子設備布置於此」。

    報導指出，中國對巴哈馬多項引人注目的計畫砸下重金，包括用於國家體育館的四千萬美元、卅億美元的自由港巨型港口建設資金，以及在北阿巴科港和小阿巴科橋投入四千萬美元經費。不僅如此，中國輸出入銀行還提供超過五四○○萬美元貸款，建設一座四線道高速公路，以及近卅億美元資助開發巴哈馬度假村。

    中國許多戰略投資是在二○一九年巴哈馬因多利安颶風摧殘之際提出。當時擔任聯邦參議員的美國國務卿魯比歐就警告，天災恐為中國創造趁虛而入的機會，「在巴哈馬的事例中，國家安全威脅尤其嚴峻，因這會讓中國足跡登上距離佛州海岸僅八十公里處」。

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