日菲抗中 啟動軍事情報分享協商

日本首相石破茂（左）29日與菲律賓總統小馬可仕（右）在馬尼拉舉行會談，確認雙方將就締結「軍事情報保護協定」（GSOMIA）啟動協商，菲國可能成為東南亞第一個與日本締結該協定的國家。（路透）

2025/04/30 05:30

〔駐日特派員林翠儀、編譯陳成良／綜合報導〕日本首相石破茂利用黃金週長假，出訪越南和菲律賓兩國，除了尋求東南亞國家共同應對美國川普政府的高關稅政策，也希望與越菲兩國聯手，抗衡中國擴張。石破廿九日與菲國總統小馬可仕會談，確認雙方將就締結「軍事情報保護協定」（GSOMIA）啟動協商，菲國可能成為東南亞第一個與日本締結該協定的國家。

小馬可仕表示，目前正是日菲關係的「黃金時代」，承諾將致力提倡自由開放的印太地區，維護基於規範的國際秩序。石破說，「希望兩國繼續密切聯繫，反對任何以武力或脅迫手段改變東海和南海現狀的企圖」。

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將是東南亞與日締結第一國

日菲兩國去年七月簽定「相互准入協定」（RAA），升級為「準同盟」關係，雙方部隊據此擴大聯合訓練，加強防務合作。石破與小馬可仕在會談中敲定，將為進一步締結GSOMIA啟動協商。GSOMIA是以相互提供機密軍事情報為先決條件，以確保所獲得的情報不會洩漏給第三國。日本至今已與美、澳、印度、南韓及北約組織（NATO）等十個國家或機構簽署GSOMIA。報導指出，日本正在向菲律賓提供監視雷達，自衛隊未來將可透過GSOMIA，獲得菲國在南海周邊取得的雷達情報。菲國在去年十一月已與美國簽署GSOMIA。

除了自衛隊合作，日菲也持續加強日本海上保安廳與菲國海岸防衛隊的合作。日菲海巡部隊今年六月將與美國在日本鹿兒島縣外海舉行沿岸警備聯合訓練。石破預定卅日登上由日本協助建造、現服役於菲國海防隊的大型巡邏艦「馬格巴努亞號」。該艦曾多次在南海與中國海警對峙，去年更在仙賓暗沙的衝突中受損。

石破訪越 遏制中國擴張

石破廿七日抵達越南首都河內，當天與越共總書記蘇林舉行會談，廿八日會晤越南總理范明正。由於中國國家主席習近平甫於本月中訪越，日本媒體解讀石破此次訪越也有遏制中國擴大影響力的考量。石破與范明正會談時，確認雙方將加強安保合作，年底將在日本舉行首次日越外交與防務副部長級磋商（二加二），日本也將利用「政府安全保障能力強化支援」（OSA）制度，向越方提供防衛裝備和其他物資，提升越南的海上保安能力。

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