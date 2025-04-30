執政黨逆轉勝! 加拿大總理:貿易戰必勝

卡尼從未擔任國會議員卻出任總理，成為加國史上首例，但他成功說服選民，他以往應對金融危機的經驗讓他有能力帶領加拿大度過美國的貿易戰。（路透）

2025/04/30 05:30

卡尼稱美加舊關係結束 誓不向川普低頭

〔編譯林家宇／綜合報導〕加拿大聯邦大選結果廿八日出爐，執政黨「自由黨」以四十九％得票率贏得一六八席，鞏固國會最大黨地位，也逆轉此前在前總理杜魯道執政時期的低迷聲勢；保守黨以四十二％得票率、一四四席居次。總理卡尼（Mark Carney）在勝選演說中向民眾及美國總統川普喊話，「我們將贏得貿易戰，並打造出七大工業國集團（G7）最壯盛的經濟」。

卡尼表示，加國雖然已經走出美國「背叛」所引發的驚濤駭浪，但「我們絕不應該忘記教訓」，「美國覬覦我們的土地、我們的資源、我們的水源、我們的國家」，「川普總統正試著瓦解我們」，「我們與美國舊有的關係，已經結束了」，「由美國維繫的開放性全球貿易體系，已經結束了」。

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年初民調慘輸在野黨 川普敵意反助攻

卡尼說，加拿大絕對不會向美國屈服，但「我們也必須認清現實，那就是我們的世界已發生根本性的變化」。

自二○一五年領導自由黨執政近十年的前總理杜魯道，因居高不下的生活開銷引發民眾不滿，多數民調顯示支持率落後保守黨逾廿％，因而黯然辭職，自由黨政府陷入風雨飄搖。然而，在杜魯道今年一月宣布下台後，曾兩度擔任加拿大中央銀行總裁的卡尼臨危授命，被視為應對美國貿易戰的最佳人選，川普對加拿大的一系列敵意主張，包括將加拿大納為第五十一州，也引發加國民眾的危機意識與民族主義情緒，進而逆轉自由黨聲勢，為卡尼助攻。

自由黨鞏固國會最大黨地位 但未過半

原先被看好可望終結自由黨長期執政的保守黨黨魁博勵治，由於在選戰中表現出類似川普的張揚姿態，甚至借用川普的「美國優先」口號而喊出「加拿大優先」，但他與川普的相似處，最終讓他及保守黨付出代價。博勵治廿九日在敗選演說中承諾，將與自由黨政府合作，齊心對抗川普的貿易戰與併吞威脅，捍衛加拿大利益。

儘管自由黨贏得國會最大黨及執政地位，但可能無法達到總席次三四三席中單獨過半的一七二席，必須尋求在野黨合作。除了兩大黨外，其他依序贏得席次的政黨為專注魁北克事務的「魁人政團」（Bloc Quebecois）廿三席、左翼「新民主黨」（NDP）七席與「綠黨」一席。

英國首相施凱爾聲明恭賀卡尼勝選，稱英加兩國為「最緊密的盟友、夥伴與朋友」，「我們的情誼建立在共享的歷史和價值觀上…我期待強化彼此的關係」。歐盟執委會主席馮德萊恩表示，期盼與渥太華當局合作，「捍衛我們所共享的民主價值，推動多邊主義，為自由和公平貿易努力」。

至於近年與加國關係不睦的中國，外交部發言人郭嘉昆廿九日在例行記者會上僅表示，「願在相互尊重、平等互利基礎上發展中加關係」。

加拿大執政黨「自由黨」在28日的聯邦大選中贏得168席，鞏固國會最大黨地位。現任總理卡尼在勝選演說中強調，加拿大將贏得與美國的貿易戰，並打造出七大工業國集團最壯盛的經濟。（法新社）

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