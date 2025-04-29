美海軍部長訪日、韓 盼協助重振美造船業

美國海軍部長費蘭（左）28日拜會日本防衛大臣中谷元（右），尋求日本協助美國重振造船業，確認將在包括共同維修駐日美軍船艦等方面的防衛產業合作。（取自日本防衛省官網）

2025/04/29 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿八日報導〕美國為了重振造船產業，以抗衡中國的造船霸業，積極拉攏日本和南韓兩國合作。美國海軍部長費蘭（John Phelan）廿八日拜會日本防衛大臣中谷元，尋求日本協助美國的造船業，雙方也確認將在包括共同維修駐日美軍船艦等方面的防衛產業合作。

今年三月通過美國國會任命的費蘭，是十五年來首位沒有服役經驗的海軍部長，他是知名的投資家，也是美國總統川普競選時的主要捐助者，川普希望藉助費蘭的管理能力改革海軍，並重振美國造船業。

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費蘭此行走訪日本與南韓，主題圍繞著與盟國之間的造船合作。他在訪日前接受日本經濟新聞專訪時表示，將向日本提出共同打造可轉做軍用的商船構想，也希望日本企業能夠投資美國西岸的造船業。他還強調，川普很喜歡這個構想。

美國的造船業曾盛極一時，但在二次世界大戰後逐漸衰退。日本的造船業也曾是世界龍頭，但在二○○○年後被南韓和中國迎頭趕上。目前全球的造船能力，中國占五成，為美國的兩百倍。中國以國家主導，積極發展不分軍事或商業用途的造船業，中國海軍船艦的規模也領先美國。美中造船產業產能的巨大差距，成為美國安全保障的漏洞。

費蘭希望結合全球造船量排名第二的南韓和排名第三的日本，共同重振美國的造船業。提案包括共同打造可以轉做軍事用途的商用船隻，由日本造船廠在日本國內就近維修美軍艦艇，再來就是鼓勵日企投資美西造船業。

費蘭與中谷進行會談時強調，中國正在增強其霸權擴張，所有珍惜和平與主權的國家，都必須為集體防衛做出有意義的貢獻。中谷則表示，將與美國密切合作，共同致力於讓區域夥伴的合作達到更高的高度。

綜合日媒報導，日美兩國政府已就防衛裝備的聯合開發、生產和維修，成立「日美防衛產業合作、採購和維修定期協議」架構，雙方將成立艦船維修的相關工作小組，並就日本企業大規模維修美國軍艦的程序進行研究。

本月初，美國最大軍用造船廠杭廷頓英格爾斯工業公司（HII）與南韓現代重工公司簽署合作協議，可望協助美國海軍建造新軍艦，以追上中國的艦隊規模。HII與現代重工均建造神盾驅逐艦，美軍太平洋司令部聯合情報中心前作戰處處長舒斯特指出，這份協議是紓解美國造船產能不足的有力開端。

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