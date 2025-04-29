中、菲搶登南海鐵線礁 「插旗」較勁

中國與菲律賓在南沙群島北部的鐵線礁上演一場「插旗競賽」，雙方各自派遣人員登上這些沙洲，展示國旗並發布影像，相互指控對方侵犯主權。圖為菲律賓海軍和海岸防衛隊人員27日登上鐵線礁，展示菲國國旗。（法新社）

2025/04/29 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在菲律賓和美國舉行年度「肩並肩」（Balikatan）大型聯合軍演期間，中國與菲律賓在南沙群島北部的桑迪礁（Sandy Cay，中稱鐵線礁）上演一場「插旗競賽」，雙方各自派遣人員登上這些無人居住的沙洲，展示國旗並發布影像，相互指控對方侵犯主權。

中國官方媒體廿四日聲稱，中國海警人員於四月中旬對鐵線礁「實施海上管控」，並發布海警人員在沙洲上持中國國旗的照片，形容為「主權宣示」。菲律賓國家安全委員會（NSC）助理主席兼發言人馬拉雅，廿八日駁斥中國已佔領桑迪礁的說法為「假新聞」，指控北京利用資訊戰進行「恐嚇與騷擾」，呼籲中方遵守二○○二年「南海共同行為宣言」（DOC），維持南海現狀。

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菲方也在廿七日展開反制行動，派遣海軍、海岸防衛隊和水上警察搭乘橡皮艇，登上構成桑迪礁的三處沙洲。菲國海防隊發言人塔瑞耶拉在社群平台Ｘ公布菲方人員展示國旗的影像，強調此舉旨在維護菲律賓在「西菲律賓海」（菲國對其專屬經濟區內南海水域的稱呼）的主權與管轄權。

此外，馬拉雅更進一步指控，中國正試圖影響該國即將於五月十二日舉行的期中選舉。他表示，北京近期在桑迪礁宣示主權，其「可疑的時機點」驗證了菲方情報機關對於中國企圖干預選舉的擔憂。「彭博」指出，此番言論為南海的領土爭端增添政治敏感性，尤其在對中立場強硬的小馬可仕總統盟友在選前民調呈現領先的背景下。

桑迪礁位於菲律賓駐軍的中業島（菲稱派格阿薩島）附近，由數個小型沙洲組成。目前尚無跡象顯示中國已在該處永久佔領，或建造任何設施。此事發生之際，正值美菲舉行年度聯合軍演，演習內容包括南海相關衝突的準備。軍演期間，中國海軍航空母艦「山東號」被發現多次在菲律賓經濟海域活動。

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