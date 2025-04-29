冷戰後最大增幅 全球去年軍費逾89兆

瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」指出，中國軍事支出位居世界第2，僅次於美國，去年國防開支估計達3140億美元，年增7%，創下2015年以來最大增幅，並寫下連續30年擴張。圖為中國海軍飛彈驅逐艦「包頭號」今年2月在阿拉伯海參加巴基斯坦主辦的AMAN-25多國聯合演習。（法新社檔案照）

2025/04/29 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕瑞典智庫「斯德哥爾摩國際和平研究所」（SIPRI）廿八日公布報告指出，二○二四年全球軍費支出年增九．四％，為連續十年成長，創下美蘇冷戰結束以來最大增幅，達到二．七二兆美元（逾八十九兆台幣）的歷史新高，其中歐洲和中東地區受烏俄戰爭及加薩衝突影響，軍費支出成長尤其迅速，德國更一躍成為第四大支出國。而為因應中國威脅，台灣、日本等亞洲國家的軍費亦穩定成長。

報告指出，去年有逾一百國增加軍費，美國、中國、俄羅斯、德國和印度高居前五，金額佔全球軍費六成，達一．六四兆美元（逾五十三．七兆台幣）。美國軍費年增五．七％，達九九七○億美元，佔北大西洋公約組織（NATO）軍費的六十六％，佔去年全球軍費的卅七％。中國軍費年增七％，達三一四○億美元，已連續卅年成長。俄國軍費年增卅八％，達一四九○億美元，較二○一五年翻倍，佔俄國國內生產毛額（GDP）的七．一％及所有政府支出的十九％。

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烏克蘭軍費支出年增二．九％，達六四七億美元，佔該國GDP的卅四％，是所有國家中最高。報告指出，烏國目前將所有稅收都分配給軍隊，在如此緊張的財政空間下，繼續增加軍費將面臨挑戰。德國軍費年增廿八％，達八八五億美元，是兩德統一以來首次成為中西歐最大軍事支出國，並一舉超越印度。北約卅二國的總軍費達一．五兆美元，其中十八國達成軍費佔GDP二％的目標，軍援烏克蘭及對美國可能脫離北約的擔憂均是潛在原因。

中國軍力日增 促使鄰國增加軍費

亞洲和大洋洲地區去年軍費為六二九○億美元，年增六．三％，是二○○九年以來最大增幅，反映「整個地區，尤其是東亞地區日益加劇的緊張局勢」。中國軍事現代化加劇地區擔憂，促使許多鄰國增加軍費，東亞地區的軍事支出年增七．八％，達四三三○億美元。日本、台灣、印度和澳洲都將中國列為國防計畫的肇因，其中日本愈發重視長程打擊能力，台灣對無人機和防空系統的投資不斷增加，澳洲也從廣泛發展轉向基於「澳英美三方安全夥伴關係」（AUKUS）的潛艦能力。

美國去年軍費的很大一部分用於軍隊及核武現代化，以維持對中俄的戰略優勢，包括三七七億美元用於核武現代化，二九八億美元用於飛彈防禦，六一一億美元用於F-35戰機的武器系統，以及四八一億美元用於新海軍艦艇。此外，美方也撥款廿六億美元用於增強美國及其盟國在印太地區應對中國威脅的能力，包括向台灣提供十九億美元軍援。

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