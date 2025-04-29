國際調查記者同盟︰聯國假中立NGO 為北京喉舌

中國被踢爆在聯合國人權事務領域安插大量「表面獨立」的非政府組織，充當北京政府的喉舌，試圖擾亂、削弱其他NGO針對中國人權問題提出的論述和證詞，騷擾、恐嚇相關人員。（歐新社檔案照）

2025/04/29 05:30

打擊其他NGO對中國人權指控

〔編譯林家宇／綜合報導〕「國際調查記者同盟」（ICIJ）與全球四十二家媒體的合作調查顯示，中國在聯合國人權事務領域安插大量「表面獨立」的非政府組織（NGO），充當北京政府的喉舌，試圖擾亂、削弱其他NGO針對中國人權問題提出的論述和證詞，騷擾、恐嚇相關人員，對聯合國人權任務的威脅與日俱增。

這份題為「中國箭靶：跨國鎮壓如何滲透全球體系」的調查報告指出，北京當局濫用包括國際刑警組織（INTERPOL）與聯合國在內的國際機構打壓異議人士，將鎮壓手段延伸至全球。背後由中國支持的NGO宣揚中方敘事及觀點，打擊其他NGO對關押維吾爾族穆斯林的新疆拘留營、拆散西藏家庭及打壓香港民主活動等侵犯人權的調查。不僅如此，北京控制的團體還會監控、恐嚇證人，甚至跟拍或威脅要對其在中國的親屬不利。

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中方濫用國際刑警組織 打壓異己

美國駐聯合國人權理事會前大使泰勒（Michèle Taylor）指出，與中國有關的團體偽裝成中立組織，混淆北京違反人權的紀錄，為其行徑和罪責擦脂抹粉。ICIJ調查辨識出有一○六個在中國註冊或隸屬中國的NGO取得聯合國官方認可，至少五十九個呈現違反聯合國確保NGO在日內瓦作證並非出於政府影響或壓力的規範。有四十六名NGO負責人或領導層同時具有中國政府或黨職。

近六成中國NGO 為中共延伸組織

ICIJ分析，一○六個中國NGO中有近六十個為中國政府及中共延伸組織，其中超過半數在聯合國享有特殊地位。這些團體在文件和紀錄中表達對中共的效忠，承認聽從黨管理層的決策。另外，至少有十個團體接受來自黨或政府的大量資金。

此外，北京濫用國際刑警組織的紅色通緝令，追捕異議人士或有影響力的商人，許多人還是在出入境檢查時，才得知自己被列入通緝名單。

聯合國官方回應，已與北京當局就監控、脅迫指控進行交涉。聯合國人權事務高級專員公署（OHCHR）發言人夏姆達薩尼（Ravina Shamdasani）強調，人權理事會已與中國政府反覆溝通，但也坦言要區分NGO真實性有其困難，因為這類機制可能被濫用。對此，中國駐美大使館回應，「中方堅決反對將人權議題政治化、工具化及武器化的行徑，以及以人權為幌子進行外國干涉」。

為防堵中國在聯合國人權事務的負面影響力，在由十九國代表組成的委員會中，美國近年頻繁動用以往只有在懷疑NGO與恐怖組織掛鉤時提出的質疑權，阻止或拖延與中國相關的NGO提名，參與審查的單位涵蓋國務院、美國駐中外交官，甚至中央情報局（CIA）。據美方估計，過去五年被質疑為北京服務的NGO中，有八成的申請遭駁回。

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