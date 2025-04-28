李在明黨內出線 再戰南韓總統大位

南韓最大在野黨共同民主黨前黨魁李在明，27日以壓倒性得票率成為該黨總統候選人。（歐新社）

2025/04/28 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓最大在野黨「共同民主黨」前黨代表李在明，廿七日以近九成的驚人得票率在黨內初選中勝出，第二度獲得該黨提名成為總統候選人，時隔三年再次問鼎大位。最新民調顯示，李在明支持率遙遙領先各政黨的競爭對手，意味李在明獲得共同民主黨提名成為候選人後，幾乎篤定登上總統寶座。

民調雖領先 官司判決恐影響參選資格

韓聯社報導，共同民主黨在京畿道高陽市的南韓國際展覽中心（KINTEX）公布黨內初選結果，李在明以八九‧七七％得票率高居第一，成為該黨總統候選人，對手金東兗與金慶洙分別僅拿到六‧八七％與三‧三六％的票數。報導指出，李在明在四輪黨員投票與民調的得票率分別為九○‧四％與八九‧二一％，最終以八九‧七七％的累計得票率勝出，創下南韓自一九八七年民主化以來，進步派政黨總統候選人黨內初選的新高。

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在支持者高呼其名的歡呼聲中，確定二度代表共同民主黨出征的李在明發表勝選演說，感謝南韓人民與黨內同志給了他一個贏回總統寶座、打造全新大韓民國的機會，「謝謝大家！我將謙卑地擁護這項既熱情又嚴肅的任務」。

六十一歲的李在明曾擔任南韓人口最多的京畿道知事及城南市市長，此番捲土重來再戰總統大位勝算極高。蓋洛普韓國廿五日公布的民調結果顯示，李在明的支持率高達卅八％，睥睨支持率僅個位數的其他候選人。前總統尹錫悅所屬的執政黨「國民力量黨」也將在近期提名總統候選人，該黨四名有意爭取大位者的支持率，合計也不敵李在明，僅廿三％。

二○二二年總統大選時，李在明以南韓民主化以來史上最小差距敗給尹錫悅，尹錫悅因去年十二月無預警宣布緊急戒嚴，遭國會彈劾，憲法法院本月初裁定國會彈劾成立，尹錫悅隨即遭免職，南韓重新舉行總統大選。不過，李在明因違反公職選舉法，去年十一月遭判有罪，上月二審法院又逆轉一審有罪判決，如今該案已提交最高法院審理，此案判決的時間點和結果可能會影響他的參選資格。

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