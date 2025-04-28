川普新政滿百日 官員暗示好戲在後頭

美國總統川普預計29日在密西根州舉行集會，慶祝上任百日，這是他重返白宮後首場造勢集會。（法新社）

2025/04/28 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國總統川普（見圖，法新社）自一月廿日就職以來，對美國一系列國內外政策進行大幅改革，包括透過關稅顛覆全球經濟秩序，透過裁員削減聯邦政府支出，並取消多元包容政策等。然而，美國民眾已不如先前對川普寄予厚望，大多數人認為川普讓經濟狀況惡化，僅卅九％認可其施政，五十五％不認可，這讓川普的就職百日支持度，在過去八十年來的歷任總統中敬陪末座。

就職百日支持度 歷任敬陪末座

川普預計廿九日在密西根州舉行集會慶祝上任百日，這是他重返白宮後首場造勢集會。白宮官員表示，川普將重點介紹近期施政成就，包括經濟成果、驅逐非法移民、外交政策轉變，以及科技富豪馬斯克率領的政府效率部為剷除聯邦官僚及撙節所做的努力等，同時展望未來百日，重點將是與各國的貿易協議及烏俄和平談判。

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官員還透露，川普準備採取更多「魚雷」（torpedo）行動，暗示還會推動更多變革，但未透露所謂魚雷行動的具體內容。

華盛頓郵報、美國廣播公司（ABC）和易普索聯合民調顯示，川普野心勃勃的政策面臨愈來愈強的反對聲浪，導致其支持度持續下探。目前僅約卅九％的美國成年民眾認可川普的施政，五十五％不認可，與二月相較，認可者減少六％，不認可者增加二％。

川普在登記選民中的聲望惡化得更嚴重。二月，四十八％認可川普，五十一％不認可，但現在僅四十二％認可，五十五％不認可。這使得川普成為美國歷任總統職百日之際，民調表現最差的一位。

整體而言，大多數美國人認為，川普的權限超出總統職權，且認為他讓經濟狀況更糟糕；另有半數民眾表示，美國的全球地位在川普任內弱化。具體而言，六成以上民眾不認可川普的經濟政策、對外關係、對等關稅及應對金融市場動盪的方式；大多數人認為，川普在擴大總統權限、裁減政府雇員、關閉聯邦機構、阻止多元寬容政策等方面「做得太過分」，但也有半數人認可川普驅逐非法移民的做法正確。

展望未來，逾七成美國人表示，川普的政策將在短期內導致經濟衰退，其中也有五十一％的共和黨人持相同看法，只有不到三成的人認為，川普的政策將為美國奠定更強勁的經濟基礎。

另一方面，美聯社與美國民意研究所公共事務研究中心（NORC）聯合民調發現，認為川普施政「擺錯重點」的人，比認為他「擺對重點」的人幾乎多出一倍，共和黨人也只有半數認為川普專注在正確的事項。此外，約四成民眾認為川普第二任表現「糟糕」，僅三成認為他表現「很棒或很好」，近兩成則認為表現「普通」。

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