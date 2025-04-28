質疑普廷無意停戰 川普放話制裁

（路透檔案照）

2025/04/28 05:30

烏俄和平進程 蒙上陰影

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿六日甫於梵蒂岡參加教宗方濟各葬禮，旋即對俄羅斯總統普廷是否真心尋求結束烏克蘭戰爭，公開表達強烈疑慮。此番言論不僅與他前一天樂觀宣稱俄烏「非常接近達成協議」形成巨大反差，更發生在俄國宣稱在戰場取得重大進展之際，為他近期積極推動的和平進程蒙上陰影。

川普是在聖伯多祿大教堂與烏克蘭總統澤倫斯基進行約十五分鐘的短暫會談後，搭乘專機返美途中，透過社群媒體批評普廷近日對烏克蘭平民區發射飛彈「毫無理由」，直言此舉「讓我認為他或許並不想停戰，只是在敷衍我」，並暗示可能需透過「金融」或「二級制裁」等不同方式反制，強調「太多人正無辜喪命」。

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這次會晤是川普與澤倫斯基自今年二月底在白宮發生激烈爭執後的首次面對面接觸，白宮形容此次對話「極具成效」。澤倫斯基會後則表示，雙方一對一進行深入討論，涵蓋保護人民、達成全面無條件停火及持久和平等關鍵議題，期盼這場「極具象徵意義」的會晤若能達成共識，將產生歷史性影響。同日，澤倫斯基亦與多名歐洲領袖會談，積極尋求國際支持。

俄首次承認北韓軍隊參與戰鬥

然而，正當美烏領袖在梵蒂岡會晤之際，俄羅斯參謀總長格拉西莫夫同日宣稱，在北韓士兵的「顯著協助」下，俄軍已「完全解放」遭烏軍佔領的邊境庫斯克地區。這是俄方首次公開承認北韓軍隊直接參與戰鬥。烏方則駁斥俄方說法為「宣傳伎倆」，強調仍在該區作戰，但也承認前線局勢「困難」。澤倫斯基廿七日重申，烏軍仍在庫斯克和貝爾哥羅德地區奮戰不懈。

戰場的最新發展為複雜的外交斡旋增添更多變數。庫斯克戰況逆轉可能會讓普廷自認佔據更有利位置，也可能呼應川普的疑慮，認為普廷無意停火。這也讓川普前一天在其特使魏科夫會見普廷後所表達的樂觀態度，顯得格外諷刺。同時，美國國內要求對莫斯科採取更強硬立場的壓力也持續存在，共和黨參議員葛拉斯里便批評普廷「將美國玩弄於股掌之間」，敦促川普實施最嚴厲制裁。

克里姆林宮聲稱，普廷在與魏科夫會談時，表達願意「無條件」與烏克蘭恢復談判的立場。美國國務卿魯比歐在接受國家廣播公司（NBC）訪問時則表示，烏俄目前正處於三年來最接近達成和平協議的時刻，對於那些抗拒烏俄達成協議的人，美國有「選項」加以應對。

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