川普命魯比歐即刻交涉 兩大運河任美免費暢行

美國總統川普要求美國軍艦與商船應獲准免費通行巴拿馬運河及蘇伊士運河，並已指示國務卿魯比歐「立即處理」此事。圖為巴拿馬運河的巴爾博亞港。（路透檔案照）

2025/04/28 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統川普廿六日透過自家社群平台「真實社群」發文，要求美國軍艦與商船應獲准免費通行全球兩大重要水道—巴拿馬運河及蘇伊士運河，並已指示國務卿魯比歐「立即處理」此事。

巴拿馬總統反嗆

川普表示，「美國軍艦與商船應被允許免費通過巴拿馬運河及蘇伊士運河！」，若沒有美國，這兩條運河根本「不會存在」。巴拿馬總統穆里諾雖未直接點名川普，但同日在社群平台X回應表示，巴拿馬運河的通行費是由自主管理的巴拿馬運河管理局負責制定，「不存在相反的協議」。

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美國國防部長赫格塞斯本月稍早訪問巴拿馬時曾表示，美國正尋求與巴國達成協議，讓美軍船艦可以「優先且免費」通過運河。目前，美國和中國是巴拿馬運河最主要的使用國。川普近幾個月來已多次針對巴拿馬運河，甚至揚言要「奪回」運河控制權，此次更將範圍擴大至連接地中海與紅海的蘇伊士運河。

埃及蘇伊士運河是連結歐亞的關鍵水道，在葉門叛軍「青年運動」對行經紅海與亞丁灣的船隻展開攻擊行動前，承擔全球約十％的海運貿易量。埃及去年表示，運河營收因此暴跌六成，損失達七十億美元（約二二七六億台幣）。為反制青年運動的威脅，美軍自二○二四年一月起持續攻擊其據點，而在川普上任後，相關軍事行動更趨頻繁，近一個月幾乎每天都有空襲。川普已誓言軍事行動將持續，直到青年運動不再對航運構成威脅。

「彭博」指出，川普對運河通行費的關注，及其更廣泛的經濟及國家安全政策一致。他不僅透過關稅等措施因應中國的商業影響力，更試圖打擊中國在全球造船業的主導地位。川普政府指出，中國的造船業優勢是透過不公平競爭，損害美國利益。美國造船業曾領先全球，但自一九八○年代以來因補貼削減及外國競爭而萎縮，川普的最終目標是促進美國本土造船業復甦。

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