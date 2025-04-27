川普改口 數千留學生簽證暫時恢復

哈佛大學日前舉行反對川普政府和撤銷學生簽證的示威抗議，參與的包括哈佛校友、麻薩諸塞劍橋藝術家費希特。（路透）。

2025/04/27 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕受美國總統川普移民政策衝擊，數千名外國留學生在「學生與交流訪問學者資訊系統」（SEVIS）中的紀錄遭到終止，恐面臨驅逐出境命運。相關訴訟進行之際，川普政府廿五日突然宣布，暫時恢復受影響學生的合法地位。

由移民及海關執法局（ICE）管理的SEVIS系統，監控約一一○萬名國際學生的簽證期限，記錄學生地址、求學進度及其他資訊。為讓自己留存在資料庫中，外國學生必須服從特定條件並避免違法行為。

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川普政府先是在三月，針對去年反以色列的加薩戰爭校園示威浪潮，取消參與學生的簽證並啟動驅逐程序。接著在近期有許多學生被告知自己的SEVIS紀錄遭到終止，自川普上任以來人數超過四七○○名，引發全美國際學生和學者恐慌。

紀錄終止使得學生在美境內活動的法律依據消失，對求學和未來發展產生劇烈影響，致使陸續有學生尋求法律途徑解決。大學團體批評，川普政府的決策冒著失去全球人才庫的風險，以及留學產業在去年為美國帶來的四四○億美元（約一．四四兆台幣）經濟貢獻。

川普政府先前向法院主張，若留學生出現犯罪紀錄等情況，有權撤銷其學生資格。但近期向法院提出訴訟的學生紛紛駁斥，終止其SEVIS紀錄的依據是已被駁回的指控或是微罪，而他們的合法地位只有在犯下嚴重罪行時才能被撤銷。據「路透」統計，已有超過兩百名被移出SEVIS的學生贏得法院對政府頒布的暫時禁令。

廿五日在波士頓的一場聽證前，審理法官收到政府代表律師的電郵通知，說明ICE在當前的SEVIS相關訴訟中改變立場，理由為ICE正在研擬提供SEVIS紀錄終止程序的政策框架，因此，直到政策發布前，處境相似的原告將維持或恢復合法地位。美司法部同日呈交的法律文件進一步解釋，紀錄終止出現爭議的學生，無論是否向政府提出訴訟皆會恢復原先的狀態。

但據「紐約時報」引述高階國土安全部官員說法，此次因政府改變立場而脫離困境的學生們，未來仍極有可能失去合法地位及簽證。

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