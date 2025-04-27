強震預言瘋傳 香港砍航班 日本闢謠

香港社群媒體盛傳日本今夏將發生超級大地震，嚇退不少港人遊日興致，甚至導致一家香港航空公司減少兩條日本航線的航班，逼得日本官方不得不出面闢謠。圖為廿六日的東京成田機場出境大廳的電子航班顯示螢幕。（彭博）

2025/04/27 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕香港社群媒體近來因謠傳日本今夏將發生三一一等級的強烈地震，導致部分香港日本航線訂位情況欠佳被迫減班；日本內閣府防災官為此特定上網發文闢謠，強調現有科學知識實難預測地震發生的特定時間與地點；航班遭砍的日本宮城縣與德島縣的知事，也開記者會呼籲遊客勿受謠言影響。

根據日媒，香港的大灣區航空宣布將從五月十三日到十月廿五日，將原本每週四班的香港仙台航線減至三班，以及每週三班的香港德島航線減為二班。該航空稱在二月底時就發現，理應有大量港人趁復活節假期赴日賞櫻的三月底與四月的訂位情況並不理想，大灣區航空日本分公司社長伊藤弘輝就說，原本預計訂位將達八成，但實際只有四成，預料七月時的訂位量將更進一步下滑，因此決定提前減班。

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仙台位於三一一大地震海嘯災區宮城縣。香港德島航線也受地震謠言影響而乏人問津。但大灣區航空飛東京成田與大阪關西的航班則無減班計畫，其他有類似航線的日本航空、全日空以及香港國泰等航空公司，也未受到太大影響。

港人因地震謠言而對遊日卻步，據信與香港當地算命大師的預測，以及鄉民把日本漫畫家龍樹諒在二○二一年的暢銷作品《我所看見的未來》中提及日本會在今年七月發生重大天災當成預言有關。伊藤說，不少香港人滿迷信的，對漫畫中的「預言」深信不疑，航班訂位因此暴跌。

對此，日本內閣府防災官廿四日晚間在官方Ｘ帳號上發文指出，現下科學知識難以預測地震發生的特定日期、時間與地點；對於不可測的地震，平時就應做好防災準備。

日本官方今年曾就南海海槽發生大地震的機率與災情發布最新評估，稱南海海槽今後卅年內發生規模八至九級地震的機率已升至約八成；若南海海槽地震規模達九，恐造成廿九．八萬人死亡。

此外，宮城縣（仙台機場所在地）與德島縣日前也分別開記者會闢謠，德島縣知事藤田正純強調，日本在天災來襲時不僅會保護國民，也會保護觀光客；宮城縣知事村井嘉浩則稱網路謠言影響觀光真的是代誌大條，他強調日本人並沒逃出國，觀光客可放心前來旅遊。

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