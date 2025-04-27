北韓新驅逐艦下水 疑配備短程戰術核彈

北韓領導人金正恩廿六日協同女兒金主愛出席新型驅逐艦下水儀式。該艦外型新穎現代，配備飛彈垂直發射系統，可能搭載戰術核武，北韓官方稱其為「最強大武器」。（法新社）

2025/04/27 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕北韓官媒廿六日報導，勞動黨總書記、國務委員長金正恩當天在南浦造船廠出席新一代多用途攻擊型驅逐艦下水儀式。此次距離金正恩視察配備人工智慧的新型自殺式與偵查無人機測試僅相隔一個月，加劇外界對北韓與莫斯科強化軍事合作的擔憂。南韓方面認為，北韓新型驅逐艦可能配備短程戰術核武飛彈。

5千噸級多用途驅逐艦 自力建造 耗時年餘

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據北韓官媒報導，該型五千噸級多用途驅逐艦在四百多天內依靠自身力量和技術建造完成，配備最先進的武器，被命名為「崔賢級」，下水的該型首艦被命名為「崔賢號」。崔賢是已故北韓抗日革命鬥士，也是武裝部隊元老，曾任中央人民委員會國防委員會副委員長。

金正恩女兒陪同出席 凸顯接班人地位

金正恩在女兒金主愛的陪同下出席，再次凸顯其可能接班人地位。金正恩演說表示，該驅逐艦不僅具備對空、對艦、反潛、反飛彈能力，還裝備超音速戰略巡弋飛彈、戰術彈道飛彈等可最大程度強化對陸打擊能力的武器系統，可執行多功能水上作戰任務。

金正恩譴責美國與南韓等國家採取聯合軍演等形式進行挑釁，強調為維護國家安全，海軍的活動水域必須向遠洋延伸。新型驅逐艦的下水是海軍轉型升級的第一步，接下來就是核動力潛艦的建造。金正恩曾在三月視察建造中的核潛艦計畫。據金正恩的說法，崔賢號將在評估測試後，於明年初交付海軍，之後將繼續建造該型驅逐艦，並計畫盡快建造其他型號的巡洋艦及護衛艦，這些艦艇設計已進入最後階段。

本月初「路透」曾引用衛星影像分析，稱北韓新型驅逐艦能夠容納數十個垂直發射裝置，用於搭載新型飛彈。南韓「韓聯社」引述執政黨「國民力量黨」議員柳勇元看法，指「崔賢號」顯然配備三種不同的垂直發射系統，一套神盾雷達系統，以及先進的海軍火砲與近迫武器系統，「是一個能夠從海上發動核武攻擊的平台」。

南韓首爾的北韓大學院大學校長梁茂進向法新社表示，北韓多次宣稱其核武國家地位「不可逆轉」，該艦的下水形同重申金正恩不可能放棄核武的立場，也似乎是對美國總統川普開出未來談判的先決條件。川普本月表示，他正在與金正恩「溝通」，並打算「在某個時候採取行動」。

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