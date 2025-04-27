40萬人送別方濟各 領袖雲集

羅馬天主教樞機主教團團長雷伊（左）廿六日在已故教宗方濟各的葬禮上朝方濟各的靈柩灑聖水。（路透）

2025/04/27 05:30

告別親民教宗 世界元首、政要齊聚 「邊緣人」儀仗隊致意

〔編譯張沛元／綜合報導〕大約四十萬人廿六日送別史上首位來自美洲新大陸的羅馬天主教教宗方濟各，除了親臨聖伯多祿廣場葬禮的各國元首、君主、政要與樞機主教等世界級領袖，一群由移民、囚犯、流浪漢與變性教徒等邊緣人的儀仗隊則駐守在方濟各安眠地的羅馬大教堂外，向這位堅守清貧、捍衛窮人、被譽為「走入群眾」的宗教領袖告別。

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葬禮簡樸 墓碑僅有拉丁文名字

這是全球自英國女王伊莉莎白二世以來規模最盛大的葬禮，也是梵蒂岡自二○○五年前教宗若望保祿二世以來最重要的葬禮；群眾擠爆聖伯多祿廣場，羅馬街頭更是萬頭攢動。在近兩小時的莊嚴安魂彌撒結束後，方濟各的簡樸木棺被十四名戴著白手套的扶靈者送至他生前常來禱告的羅馬聖母大殿，並在舉行私人儀式後下葬，梵蒂岡也在此之前中斷網路直播。可以確定的是，葬禮簡樸到有如一名普通神職人員而非教廷「君主」的方濟各，其墓碑更簡單到只有他的拉丁文名字Franciscus。

方濟各在十二年的教宗任內致力讓有數百年歷史的羅馬天主教會更具包容性，樞機主教團團長雷伊在葬禮彌撒上表示，方濟各是「一位走入群眾、向所有人敞開心扉的教宗」，致力建立一個更有同情心、思想更開闊的天主教會；他盛讚方濟各「堅信教會是所有人的家，一個大門永遠敞開的家」…與人建立直接聯繫以及渴望與每個人親近，特別關注處於困境中的人，毫無保留地奉獻自己，尤其社會邊緣弱勢者…「他是走入群眾的教宗，向所有人敞開心扉。」

164國派代表團 其他宗教領袖也出席

梵蒂岡估計有廿五萬人參加方濟各的葬禮，超過二○二三年的前教宗本篤十六世葬禮的五萬人，以及接近若望保祿二世的卅萬人。另有十五萬人在方濟各的靈柩從梵蒂岡移往羅馬聖母大殿安葬途中夾道送別。當靈柩由教宗座車運往聖母大殿時，民眾齊聲高喊「教宗方濟各」。在聖母大殿舉行的葬禮約半小時，樞機主教們用紅蠟印章在木棺上做標記，方濟各生前佩戴的胸前十字架複製品懸掛在木棺上方，雷伊在木棺被放入壁龕內的墓穴後，向木棺灑了聖水。

儘管教宗影響力在過去數十年來日漸式微，但葬禮出席者如美國總統川普、英國王儲威廉、法國總統馬克宏與烏克蘭總統澤倫斯基等人證明，帶領全球十四億天主教徒的教宗依然享有舉足輕重的地位。除了一六四國的代表團，包括佛教、印度教、錫克教、東正教等其他宗教的領袖也出席葬禮。

從梵蒂岡聖伯多祿大教堂高處拍攝方濟各葬禮地點聖伯多祿廣場的畫面顯示，廣場上與一旁建築屋頂擠滿了出席葬禮的悼念者。（法新社）

多名世界級領袖廿六日出席教宗方濟各的葬禮，搶佔第一排的法國總統馬克宏伉儷（左起）、芬蘭總統史塔布、美國總統川普與第一夫人梅蘭妮亞、愛沙尼亞總統卡里斯，以及西班牙國王菲利佩六世與王后雷蒂西亞，起身對靈柩行注目禮。（法新社）

羅馬天主教樞機主教團團長雷伊廿六日在已故教宗方濟各的葬禮上朝方濟各的靈柩灑聖水，以及在靈柩上方舉起福音書。（路透）

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