中國關押作家最多 連6年居冠

「美國筆會」公布「二○二四寫作自由指數」年度報告，指出中國關押的作家人數連續六年全球最多，多以「國安威脅」為由並嚴厲針對少數民族作家、知識份子。（取自美國筆會官網）

2025/04/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「美國筆會」廿四日發表「二○二四寫作自由指數」年度報告，中國連續六年成為全世界關押作家人數最多的國家，全球面臨牢獄之災及風險的作家數量亦逐年提升，顯見國際情勢對創作自由的壓制日益嚴重。

寫作自由指數2024年度報告

去年全球遭關押的作家人數達三七五名，較前年多出卅六人，也是連六年增加。除中國最多為一一八名（較前年增加十一人），其他依序包括伊朗（四十三名）、沙烏地阿拉伯（廿三名）、越南（廿三名）、以色列（廿一名）和俄羅斯（十八名）、土耳其（十八名）等。

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多被以「國家安全」罪名起訴

中國關押的作家當中，約三分之一主要從事網路評論。遭監禁者多被以「國家安全」罪名起訴，包括批評政府、官方政策或表達親民主觀點，以及推動少數民族語言及文化。維吾爾族作家和知識份子持續面對特別苛刻的對待。

報告指出，關押人數增長與言論自由環境日益封閉息息相關。包括透過科技、基礎建設使中國政府能夠審查、監控並控制所有國內外流通的數位訊息，對自治區的監控尤其嚴厲。另外，去年五月生效的「保守國家秘密法」修法，進一步擴大北京監管範圍，以及當局強化強制性的文化同化政策，例如以中文取代少數民族語言和宗教中國化。

在「國家安全」名目下，北京當局持續打壓撰寫關於民主、批評中共和推廣少數民族語言及文化的作家。去年遭關押的作家有接近半數為維族、西藏和蒙古等少數族裔人士，通常受到「分裂主義」之類的含糊指控。

此外，中國也限縮寫作題材的範圍，包括經濟類和網路情色小說等先前未被審查領域。有三人就因在台灣成人小說網站「海棠文學」撰寫同志情色文學遭到逮捕。被關押的作家會面臨長期監禁，禁止與親友聯繫及凌虐等。

除了中國本土，香港作家處境也持續惡化。去年三月通過、施行的「香港基本法第廿三條」，擴大涉及「國家安全」罪行定義及提高刑責，扼殺言論自由和媒體監督等公民權利。中國政府亦加強境外壓制異議力量，並騷擾海外異議者在中國的親友，製造寒蟬效應。

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