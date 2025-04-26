共和黨擬提案增國防預算 強化印太軍力

美國國會參眾兩院共和黨人計畫提出一項增列一五○○億美元（約四．九兆台幣）國防預算的套裝法案，重點之一在於強化印太地區的軍力以威懾中國。（法新社檔案照）

2025/04/26 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕「路透」廿四日報導，根據一份檔案與美國國會助理的說法，美國國會參眾兩院共和黨人計畫提出一項增列一五○○億美元（約四．九兆台幣）國防預算的套裝法案，重點之一在於強化印太地區的軍力以威懾中國。

增列一五○○億美元抗中

這項法案是在已獲批的二○二五年八八六○億美元的國家安全預算外，再增加一五○○億美元；其中二七○億美元為對川普總統提出的爭議性「金穹」飛彈防禦計畫提供首批資金，其他還包括斥資二九○億美元用於建造十四艘新軍艦與對無人船進行「具有歷史意義的最大投資」、一一○億美元用於擴大採購戰機、二○○億美元用於製造新彈藥、一四○億美元用於採用人工智慧與擴大製造低成本武器，及六十億美元用於太平洋地區優先採購武器以威懾中國等。

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國會參議院軍事委員會主席韋克爾受訪時表示，這項細節此前未曾公開的增列國防預算，旨在因應美軍目前最迫切的需要…將聚焦於像是強化造艦、飛彈防禦以及太空感測等的關鍵領域，以及加強美軍部署，特別是在印度太平洋地區。韋克爾說，軍事實力，特別是在印太地區的軍事實力，能讓中國比較不願打破為全球帶來繁榮的現狀，「這是避免戰爭的計畫之一」。

國會參眾兩院軍委會的共和黨籍主席已敲定該法案，預計最快廿五日晚間公布內容。眾院軍事委員會主席羅傑斯透過聲明表示，該法案下週將在眾院軍委會通過，盼能盡快送交川普。羅傑斯說，該法案有助於復興國防工業基礎、加強嚇阻中國等對手的能力，以及提供美軍應得的支援。

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