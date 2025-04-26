川普發展深海採礦 中國批違反國際法

川普簽署行政命令加速發展深海採礦，作為獲取稀土資源途徑之一，引發中國政府反彈。（路透）

2025/04/26 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕美國總統川普廿四日簽署行政命令，指示迅速擴展美國在國內外水域的深海採礦活動。此舉與聯合國組織致力研擬限制深海開採以創造公平規範和環境保育目標相互衝突，也引發中國政府反對，批評美方違反國際法。

隸屬聯合國的「國際海底管理局」（ISA）負責為深海領域事務、產業制定平等規範和環境保育措施。美國從未認可賦予ISA對於國際海床管轄權的協議效力，也非ISA成員國。據美國官員說法，川普援引的是一九八o年代的「深海硬質礦物資源法」（DSMRA），給予商業部六十天期限加速審閱、核發資源開採及商業利用許可。

請繼續往下閱讀...

行政命令要求相關單位提出美國國防儲備用於富含礦物的海底沉積物開採報告，以及私領域參與效益評估等資料。另指示「美國國際開發金融公司」（IDFC）與「美國進出口銀行」（EXIM）研究為探勘、挖掘、加工和環境監控提供財政支援和其他支持方案。

北京在當前與華府的關稅戰中實施稀土出口管制，川普政府視深海採礦為另一個取得稀土資源的管道，有助美國切斷對外國供應者的依賴，同時創造新的出口品項。

據白宮官員說法，海床採礦產業能夠在未來十年間創造十萬個工作機會及數千億美元的經濟效益。智庫「蘭德公司」本月在報告估算，來自海床採礦的產量能夠在二○四○年產出符合美國預計所需的鎳、鈷產量。

川普政府的深海採礦野心引發環保人士擔憂。美國「生物多樣性中心」律師傑佛斯表示，川普正試圖向產業開啟「地球上最脆弱且人類理解程度最少的生態循環系統之一」。

中國外交部發言人郭嘉昆在廿五日的例行記者會上回應，「任何國家都不應繞過國際海底管理局和國際法，擅自授權進行國際海底資源勘探和開發活動，損害國際社會共同利益」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法