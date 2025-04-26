菲中衝突熱點 今年換中國登鐵線礁

今年1月，中菲船隻在南沙群島鐵線礁對峙狀況。（美聯社檔案照）

2025/04/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕中國官媒「環球時報」廿五日指出，中國海警四月中旬曾赴南海鐵線礁（Sandy Cay）實施「海上管控」，對菲律賓的非法活動進行取證，彰顯主權。與此同時，中國也發表一份生態研究報告，宣稱菲方指控中方在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑、刻意「填海造陸」形成該島的說法純屬造謠。

南沙群島主權爭議之一

據報導，中國海警登上鐵線礁行使「主權管轄權」，包括進行巡查、清理塑膠瓶、木棍及其他垃圾，也對「菲律賓相關非法活動」拍攝影片取證，同時還展示五星旗，以宣示主權。報導引述中國南海研究院世界海軍研究中心主任陳相秒說法指出，這表明中國海警對這個「固有領土」實現有效管控和定期巡邏。相關報導是在美菲舉行年度「肩並肩」軍事演習之際發布。中國國防部廿四日才譴責菲國此舉是在「為虎作倀」。

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中菲互控「填海造陸」破壞珊瑚礁

鐵線礁是具有主權爭議的南沙群島的一部分，由三個珊瑚礁組成，東北—西南一線排列，退潮時露出。鐵線礁是距離中國控制的渚碧礁最近的礁石，渚碧礁是中國在南海第二大的人造島礁兼軍事基地。此外，鐵線礁距離菲國控制的中業島（菲稱帕加薩島）也僅有數公里，中業島是菲國在南海最大、最具戰略重要性的前哨基地。近年來，隨著菲中關係緊張，鐵線礁已成兩國衝突熱點。

美稱中越才是破壞珊瑚礁禍首

與此同時，中國自然資源部的南海發展研究院與南海生態中心等單位，廿五日發布「鐵線礁、牛軛礁珊瑚礁生態系統調查報告」，指根據衛星影像和實地勘查，鐵線礁珊瑚礁生態系統退化嚴重，牛軛礁珊瑚礁生態系統大致健康。其中，退化主要因素是長棘海星大量生長所導致，背後成因除了是颱風等自然現象外，也有人類活動的破壞，尤其是菲國在附近中業島的施工建設。在二○一六至二四年間，鐵線礁周圍造礁珊瑚的覆蓋面積大減約七十％。報告還指出，鐵線礁礁坪上現有三座沙洲，牛軛礁礁坪上則有一座，均是自然形成，稱菲國指控中國在鐵線礁傾倒珊瑚碎屑以「填海造陸」的說法毫無科學和事實依據。

不過，華府智庫「戰略暨國際研究中心」一月發布的報告則將中國和越南列為罪魁禍首，稱兩國透過大規模疏浚和填埋活動，「對珊瑚礁的整體結構和健康狀況造成不可逆轉的長期變化」。

中國海警本月中登上南沙群島鐵線礁宣示主權，中方研究機構還發表生態報告，指控菲國在附近島嶼的建設工程破壞該島礁的珊瑚生態。圖為去年3月，菲國科學家登上鐵線礁進行勘查。（法新社檔案照）

南沙群島鐵線礁位置圖

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