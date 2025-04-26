與澤倫斯基不同調 基輔市長提割地換和平

基輔市長克里契科表示，烏國可能不得不放棄部分領土，以換取暫時的和平。圖為他去年一月視察遭攻擊的首都地區。（美聯社檔案照）

2025/04/26 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕在烏國總統澤倫斯基重申不會割讓領土之際，首都基輔市市長、前拳擊重量級世界冠軍克里契科受訪坦承，烏方可能不得不放棄部分領土，以換得「暫時」的和平。此外，「路透」獨家取得美方與烏國和歐洲領袖在倫敦討論烏俄停火方案的文件，內容包括領土劃分、解除制裁、安全保障等，但美方與烏歐間存在不少分歧。

稱是暫時性的痛苦解決方案

克里契科在「英國廣播公司」（BBC）廿五日刊登的訪問中表示，讓烏俄停火的方案之一是（烏方）放棄領土，「這不公平，但為了和平，為了暫時的和平，或許這會是一個解決辦法，暫時性的」。前一天，澤倫斯基才重申，在永久放棄領土的問題上「沒有什麼可談」，「這是烏克蘭人民的土地」，但美國總統川普隨後再次譴責澤倫斯基是在發表「煽動性言論」。

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克里契科是迄今公開表示可能必須放棄部分領土的烏國最高階政治人物之一，並強調他有責任確保首都安全。他坦言，澤倫斯基可能被迫接受「痛苦的解決方案」，以達成和平，但他並未與對方討論該問題，因為這並非他的職責。川普特使魏科夫廿四日已抵達莫斯科並與俄國總統普廷會面，討論和平方案。

川普在廿五日刊登的「時代」雜誌專訪中再次提到，「克里米亞將留在俄國手中，他們的潛艦在那裡的時間比任何時期都早，克里米亞人大多說俄語，但這是（美國前總統）歐巴馬給他們的，不是我給的」。克里米亞早在二○一四年歐巴馬執政期間就被俄國攻佔。川普聲稱，澤倫斯基及每個人都明白這點。

與此同時，路透曝光美版停火方案，當中魏科夫提議美國將法律承認俄國控制克里米亞，並且事實承認俄國控制烏國的盧甘斯克、頓內茨克、札波羅熱和赫爾松等四個地區，而東北部的哈爾科夫則由烏方收回。另外，魏科夫提到烏國將得到「強有力的安全保障」，由歐洲和其他友好國家擔保，但基輔只能加入歐盟、不能加入北約組織（NATO）。

相較之下，烏歐方案則提議，待全面無條件停火後，再討論解決領土問題。烏國獲得類似北約第五條集體防衛承諾的安全保障，包括美國在內，同時不能對烏軍進行任何限制，也不限制烏國盟友在烏國領土駐紮。此外，魏科夫提議取消對俄制裁，但烏歐認為須在實現和平後再逐步放寬，且一旦俄方違反協議，就可恢復制裁。

俄軍中將被汽車炸彈炸死

在談判如火如荼之際，莫斯科東部的巴拉希哈鎮發生汽車爆炸事故（見左圖，歐新社），俄軍總參謀部作戰總局副局長莫斯卡利克中將被放置在自己車上的自製爆炸裝置炸死。俄方已定調恐攻，並展開刑事調查，雖暫未指名幕後黑手，但事件與烏國之前承認發動的數起暗殺襲擊手法類似。

莫斯科東部一處小鎮廿五日發生汽車爆炸，一名俄國高階將領遭炸身亡。（歐新社）

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