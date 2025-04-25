喀什米爾恐攻 遊客26死 印巴緊張升溫

恐攻升高印巴緊張關係。圖為「反恐怖行動論壇」成員在巴基斯坦駐新德里外交機構周邊示威抗議。（歐新社）

2025/04/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕由印度控制的喀什米爾地區廿二日發生廿五年來最嚴重的襲擊平民恐怖攻擊事件，造成廿六人喪命。新德里將恐攻歸咎巴基斯坦政府，祭出降低外交關係層級、取消巴國公民簽證及關閉兩國邊境等外交手段反制，印度總理莫迪更揚言要追捕恐怖份子直到天涯海角。此舉引發伊斯蘭馬巴德當局怨懟並進行反制，使這兩個擁有核武的鄰國緊張關係急遽升高，可能再度爆發軍事衝突。

發生在度假勝地巴哈甘的恐攻死者以觀光客為主，除一名尼泊爾人外皆為印度人。隸屬南亞伊斯蘭恐怖組織「虔誠軍」的「抵抗陣線」已承認犯案。印方初步調查顯示，涉案的恐怖份子有五到七人，當中至少三人是巴基斯坦人。

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印度指控巴基斯坦支持「跨境恐怖主義」，要求巴基斯坦駐新德里外交官離境並召回駐巴官員，雙方的駐外人員將自五月一日起從五十五人縮減至卅人。不僅如此，印度還將關閉兩國唯一一條主要陸路跨境通道，以及暫停共享喜馬拉雅山支流的「印度河水資源條約」。該條約簽訂於一九六○年，歷經一九六五年和一九七一年兩次印巴戰爭，以及一九九九年邊境嚴重衝突後仍被保留下來，意義十分重大。

但巴國當局否認新德里指控，譴責印度採取好戰措施，並警告印度任何阻止或移轉水資源的企圖都將被視為「戰爭行為」。巴國也展開報復措施，宣布關閉領空，禁止所有印度或印度營運的航空公司航班飛越，並暫停與印度的所有貿易，取消印度公民的簽證。

印度總理莫迪廿四日警告，印度會查明並懲罰每一名恐怖份子和幕後指揮者，「我們將追捕他們直到天涯海角」。由於印度國防部長辛赫揚言要「強力回應」，外界解讀印度可能採取跨境軍事行動，重演二○一九年的兩國邊界衝突。

印巴長年因喀什米爾主權問題存在嫌隙。自一九八九年以來，叛亂組織不斷在印控喀什米爾地區發動叛亂，要求獨立或與巴基斯坦合併。近年程度最甚的衝突為二○一九年發生衝撞軍警的汽車炸彈攻擊，造成四十名軍人死亡。印度之後派出戰機深入巴國境內轟炸恐怖份子根據地，巴國同樣派機跨境轟炸並擊落一架印度軍機，直到二○二一年雙方才同意停火。

廿二日喀什米爾地區恐攻後，新德里宣布對巴基斯坦實施關閉邊境通道等外交反制措施。圖為印度邊境安全部隊（BSF）駐守連接印巴的瓦加邊境哨站入口。（法新社）

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