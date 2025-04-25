女婿空降航空公司 文在寅收賄被訴

南韓前總統文在寅廿四日遭檢方以涉嫌收賄起訴，文在寅與諸多在野黨人士視此為執政黨不滿前總統尹錫悅遭彈劾免職所進行的司法報復。圖為二○一九年文在寅（右）執政時任命尹錫悅（左）為檢察總長。（歐新社檔案照）

2025/04/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕南韓前總統文在寅廿四日遭檢方起訴，認為文在寅執政時利用破格出任航空公司高層的前女婿充當白手套、共收賄二．一七億韓元（約四九二萬台幣），該航空公司創辦人也被控行賄，意味文在寅還是沒能躲過卸任後官司或醜聞纏身的南韓前總統宿命。文在寅對此大呼荒唐，自認是因為來自敵對陣營的前總統尹錫悅被彈劾下台而遭司法報復。

南韓全州地方檢察廳以文在寅涉嫌收賄對他提起公訴，訴狀中稱，總統任期從二○一七年到二○二二年的文在寅，與女兒文多惠及其夫婿徐男共謀，協助徐男從一八年到二○年任職於易斯達航空（Eastar Jet）海外公司；該航空創辦人、南韓前國會議員李相稷提供徐男約一．五億韓元的薪資、約六五○○萬韓元的房屋津貼與其他財務協助共計二．一七億韓元；由於文在寅在徐男任職航空公司後就中斷對女兒夫婦的資助，檢方認定這筆錢是文在寅收受的賄賂。

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檢方指出，徐男原本任職遊戲公司、毫無航空業實務經驗或專業證照，卻空降財務吃緊的易斯達，工作簡單卻高薪，根本是不正當聘用，因此確認徐男獲取的財物並非正常薪資，而是對文在寅的賄賂。檢方相關人士說，本案重點在於總統利用職權透過政商兩棲的李相稷為女兒夫婦移居海外提供特殊待遇。

檢方還以涉嫌行賄與瀆職起訴李相稷。曾是文在寅競選團隊成員的李相稷，二○二二年時因涉嫌貪污易斯達數百億韓元而遭判刑。至於文在寅的女兒文多惠及其夫則獲不起訴處分。文多惠與徐男已於二○二一年離婚。

文稱遭尹錫悅陣營報復

最大在野黨「共同民主黨」議員尹建永指出，文在寅認為自己遭起訴相當荒唐且毫無依據，會在法庭上讓社會大眾見證濫用檢察權，將此事視為「檢察改革」之機；包括正競選總統的該黨前黨魁李在明也認為，此案是利用檢方對前朝進行政治報復。尹所屬執政黨「國民力量黨」則對檢方的做法大表讚賞，批評文任內未能為青年謀出路，只會替子女求好處。

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