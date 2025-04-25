人事激化內鬥 馬斯克與美財長互譙

科技巨頭馬斯克（見圖）與美國財政部長貝森特兩人在白宮因人事問題，爆發激烈口角衝突。（法新社檔案照）

2025/04/25 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國新聞網站「Axios」廿三日獨家披露，科技巨頭馬斯克與財政部長貝森特十七日曾就國稅局（IRS）人事問題爆發激烈爭執，甚至在總統川普可聽見的範圍內高聲互嗆。白宮事後未否認此事，僅稱之為「健康辯論」。此衝突不僅將馬斯克推動「政府效率部」（DOGE）引發的內部緊張公開化，更揭示了新政府高層間的權力角力。

「就像兩位億萬富豪在白宮西廂大廳上演職業摔角！」一位目擊者形容這場衝突。川普親眼目睹部分爭執，兩人隨後在走廊繼續大吵，「聲音非常、非常大」，連當時正在訪問的義大利總理梅洛尼也能聽見。

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現場髒話狂飆 川普目睹爭吵

會議中貝森特直接質問馬斯克，現場「髒話滿天飛」。貝森特批評DOGE未能兌現削減預算承諾；馬斯克則反擊稱貝森特是「金融巨鱷」索羅斯的「代理人」，並嘲諷其「失敗的避險基金」。消息人士透露，貝森特曾怒斥「F**k you」，馬斯克回嗆：「再大聲點！」場面火爆，迫使幕僚介入將兩人分開。

衝突核心是IRS代理局長人選。川普十六日任命馬斯克屬意的IRS資深調查官員夏普利擔任該職，貝森特卻力薦副手福克納，不滿馬斯克私下影響任命，最後貝森特成功讓福克納取代夏普利。

兩人嫌隙可追溯至總統交接期，馬斯克當時推薦盧特尼克任財長未果，川普最終選擇貝森特，並任命盧特尼克為商務部長。此後，兩人多次因財政部人事爭執。一名官員直言：「這不是對錯之爭，純粹是控制權之爭。」

白宮新聞秘書李威特未否認衝突，僅表示幕僚與內閣間的意見不合是「健康辯論過程的一部分」，強調「最終由總統定奪」。

馬斯克強勢介入的作風已引發廣泛摩擦，包括國務卿魯比歐、交通運輸部長杜菲都曾有所質疑。馬斯克近期還槓上白宮貿易顧問納瓦洛。

馬斯克廿三日證實將減少投入DOGE時間至每週一到兩天，其特別政府雇員任期也可能於五月底結束。

美國財政部長貝森特（見圖）與科技巨頭馬斯克兩人在白宮因人事問題，爆發激烈口角衝突。（彭博檔案照）

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