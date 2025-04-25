中國假帳號介選 攻擊親美小馬可仕

菲律賓國家安全委員會助理主席兼發言人馬拉雅廿四日稱，有跡象顯示，北京當局正企圖干預下月投票的菲國期中選舉。圖為馬拉亞去年八月在馬尼拉一場論壇上發言。（法新社）

2025/04/25 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕菲律賓國家安全委員會（NSC）廿四日表示，有跡象顯示，中國官方出手支持干預下個月投票的菲國期中選舉，透過駐馬尼拉大使館僱用菲國人當網路農場酸民，以破壞立場親美的菲國小馬可仕政府。

菲國NSC是在國會參議院的一場聽證上，做上述指控。NSC助理主席兼發言人馬拉雅說，NSC認為中國很可能是意圖影響選舉的網路攻擊幕後黑手，「有跡象顯示…中國政府發動贊助正在菲律賓進行的資訊戰」，「實際上是要干預即將到來的選舉」，NSC已確定一份負責放大北京說詞的地方代理人名單。

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由於中菲已在南海對峙數月，小馬可仕政府還穩定深化與美國的防禦合作，將在期中選舉尋求連任的參議員杜連迪諾就說，中聘網軍介選時的攻擊目標之一，是小馬可仕政府的南海政策；菲國當地業者收錢在社群媒體上開設數以百計的介選假帳號，「顯然，中國政府透過中國（駐馬尼拉）大使館僱菲國人當農場酸民，批評與摧毀我們的行政部門、國會與政府。」

中國外交部發言人郭嘉昆廿四日在例行記者會表示，中國一貫奉行不干涉內政原則，「我們對干涉菲方選舉沒有興趣」。

菲律賓選舉委員會主席賈西亞對此說，中國介選的指控「危險與令人憂心」，他們已聽取有關使用網路機器人與酸民農場進行攻擊的簡報，目的在於破壞民眾對即將登場選舉的信心。

菲律賓全國期中選舉下月十二日投票，將決定菲國國會參眾兩院數百個席次，以及數以千計競爭激烈的地方公職。小馬可仕的支持率在過去三個月暴跌，日前民調結果甚至顯示其支持率較去年底腰斬，只剩廿五％。

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