川普才斥烏延長戰爭 俄夜襲基輔

俄羅斯對基輔等地區發動大規模跨夜空襲，造成至少九死逾七十傷。救難人員在瓦礫堆中持續搜救。（歐新社）

2025/04/25 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕由於盛傳美國提出的烏俄停火協議包括承認俄羅斯佔領克里米亞半島，烏克蘭總統澤倫斯基廿二日堅決重申「不會承認克里米亞的佔領合法性」、「沒有什麼好談的。克里米亞是我們的領土，是烏克蘭人民的領土」。此話引來美國總統川普批評，認為澤倫斯基的聲明損害與俄羅斯的談判。

澤倫斯基重申不放棄克里米亞

川普在「真實社群」發文回應澤倫斯基言論，指克里米亞已在二○一四年前總統歐巴馬任內喪失，甚至不是當前的談判要點，「沒人要求澤倫斯基承認克里米亞為俄國領土。但是，假如他想要克里米亞，為何不在十一年前為此奮戰？當時是在一槍未開的情況下拱手讓給俄國」。

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川普認為「澤倫斯基的煽動性聲明使得調解戰爭是如此地困難」，烏克蘭情勢慘澹之際，「他（澤倫斯基）能夠選擇和平，或是再打三年仗直到丟掉整個國家」。

川普強調，自己想要拯救平均每週在戰場上毫無理由喪命的五千名烏俄士兵，「澤倫斯基的聲明只會延長這個殺戮戰場」、「我們非常接近達成協議，而『沒牌可打』的人，現在終該把事情辦妥」。

美國副總統范斯廿三日訪問印度期間，向媒體強調，美方提出的是「非常公平」的提案，而雙方都得在現有的領土上做出退讓，否則華府可能撒手不管。

倫敦會談新方案 送交川普

原先被視為對烏俄和平進程具有決定性作用的廿三日倫敦會談，因美國國務卿魯比歐最後一刻宣布退出，整場會議層級從高階轉為低層級官員進行。澤倫斯基廿四日說，他相信倫敦會談提出的最新方案已送交川普總統，重申任何協議都不能違背烏國憲法。

川普點名普廷要求「住手」

在戰事方面，俄軍從廿三日晚間至廿四日早上，以基輔為主要目標發射至少七十枚飛彈、一四五架無人機，其中一一二發武器遭攔截。多棟建築、公寓損毀倒塌，造成至少九人死亡、逾七十人受傷。這是九個月以來基輔所受到傷亡最慘重的空襲，迫使訪問南非的澤倫斯基取消行程立即返國。對此，川普發文表示，「我對俄羅斯空襲基輔感到不悅。沒有必要且時機非常糟糕。普廷，住手！一週有五千名士兵正在死去。讓我們敲定和平協議！」

據烏軍方指出，俄軍發射至少七十枚飛彈、一四五架無人機，超過半數遭攔截。（路透）

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