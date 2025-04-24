烏總統澤倫斯基指控 中國公民在俄生產無人機

俄羅斯22日晚間至23日清晨鎖定烏克蘭東部、南部和中部民用基礎設施發動空襲行動，其中東南部馬爾加涅茨巿（Marhanets）一部載送企業員工上班的巴士，遭到無人機擊中，造成至少9人喪生、30人受傷。圖為俄國無人機攻擊烏克蘭第二大城哈爾科夫，造成車輛毀損。（法新社）

2025/04/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭外交部廿二日召見中國駐基輔大使馬升琨，針對據稱有中國公民加入俄羅斯軍隊作戰，以及中國企業涉嫌協助俄國生產軍用物資等情事，表達烏方的「嚴重關切」。中國外交部發言人郭嘉昆廿三日回應稱，「堅決反對無端指責和政治操弄」。

烏克蘭總統澤倫斯基近期接連指控中國協助俄國作戰。他廿二日表示，有情資顯示中國公民在俄羅斯的無人機生產基地工作，已要求安全局將更多資料傳給中方，「我們認為，俄羅斯可能與這些公民達成協議，並在未經中國領導層同意的情況下，竊取技術」，似乎試圖為北京保留一些迴旋空間。

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此前，澤倫斯基直接指控中國向俄羅斯提供武器與火藥，並稱俄國透過社群媒體招募中國公民參戰，估計至少有一五五人，其中兩人遭烏軍俘虜。

烏克蘭外交部聲明指出，副部長佩雷貝尼斯在會見馬升琨時，強調中國公民在侵略國一方參與對烏敵對行動，以及中國企業參與俄國軍品生產，均引發嚴重關切，呼籲中方採取措施，停止支持俄羅斯的侵略行為。

自二○二二年二月俄羅斯入侵烏克蘭前夕、中俄兩國宣布建立「無上限」的戰略夥伴關係以來，北京在烏戰的角色，始終受到國際高度關注。北京已多次否認向俄羅斯提供軍事援助，在澤倫斯基提出有中國公民為俄羅斯作戰的指控後，中國重申支持烏克蘭和平努力的立場，並表示相關各方應避免發表「不負責任的言論」。

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