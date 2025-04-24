烏戰談判》普廷首度鬆口願在前線停火

金融時報披露，俄羅斯總統普廷本月稍早在會見美國特使魏科夫時，聲稱願意在目前的前線停火，放棄俄方在頓內茨克、盧甘斯克、赫爾松和札波羅熱部分地區的聲索。（歐新社）

2025/04/24 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕英國「金融時報」廿二日引述知情人士披露，俄羅斯總統普廷已向美國提議，願沿當前烏克蘭戰線實現停火。然而，烏克蘭總統澤倫斯基同日明確回應，烏克蘭雖準備好在停火後與俄羅斯展開任何形式談判，但絕不會以承認俄羅斯對克里米亞的「法理控制權」做為交換條件。美國副總統范斯廿三日發出強硬警告，表示除非俄烏接受美方明確提出的和平方案，否則美國將「抽身退出」斡旋進程。

范斯再施壓烏俄達協議 否則美將抽身退出

據報導，普廷本月稍早在聖彼得堡會見美國特使魏科夫時傳達此意向，示意或可放棄對烏東及烏南四州部分仍在基輔當局控制地區的主權聲索，換取美方承認俄國對克里米亞的主權，並阻止烏克蘭加入北約。這被視為莫斯科自侵烏以來，首次暗示可能在領土要求上讓步。

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對於金融時報的報導，克里姆林宮發言人佩斯科夫質疑其準確性，強調假新聞不斷出現，各方應該只聽取首要消息來源。

澤倫斯基在基輔記者會上強調，前提是停火協議先生效、戰火停止，烏克蘭才「願意坐下來以任何形式對話」，避免陷入僵局。他已授權代表團在倫敦討論全面或局部停火的可能性，但涉及領土劃分、安全保證及北約成員資格等高度複雜議題，難以快速達成一致。針對克里米亞，他重申，烏克蘭絕不承認俄佔，因其違憲，「這沒什麼好談的」。他表示，基輔未收到任何關於用克里米亞換停火的提議，並警告討論領土問題是落入俄方拖延戰爭的圈套。

在澤倫斯基此番最新表態後，倫敦會談已確認層級調降。原定廿三日會議將由英、法、德、烏、美五國的高階官員進行，而非部長級。英國外相拉米將另與烏克蘭外長舉行雙邊會談。美國國務院證實，原計畫出席的國務卿魯比歐及魏科夫均不會出席，改由烏克蘭問題特使凱洛格代表美方與會。

儘管外交斡旋加速，其前景仍不明朗。歐洲官員擔憂普廷此舉是策略性讓步，意在誘使華府接受俄方條件，迫使基輔面對既成事實。一名官員更指「基輔目前正面臨巨大壓力，要放棄某些立場，好讓川普能夠宣稱勝利」。另一方面，白宮方面也透露，魏科夫本週將前往莫斯科，與普廷進行第四度面對面會談，盼望在外交上尋求突破。

法新社報導，范斯在印度向記者表示：「我們已向俄羅斯和烏克蘭提出一份非常明確的提案，現在是他們說『是』的時候，否則美國就退出這個進程。」范斯雖未直接證實川普準備接受承認俄羅斯對克里米亞半島的吞併，但強調土地交換將是任何協議的基礎，意味著「烏克蘭和俄羅斯雙方都必須放棄他們目前擁有的部分領土」。

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