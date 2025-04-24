中國干預加拿大大選 非親中候選人成跨境鎮壓目標

香港藝人出身的加拿大保守黨候選人鄭敬基，近來成為中國透過社群媒體大肆攻擊的目標，企圖引起選民對鄭敬基的恐懼和反感。（取自鄭敬基Instagram）

2025/04/24 05:30

社群平台出現大量抹黑訊息 攻擊港裔候選人鄭敬基

〔國際新聞中心／綜合報導〕加拿大聯邦大選進入最後關鍵時刻，除了來自美國總統川普發動貿易戰的龐大壓力，中國干預也無所不在。香港藝人出身的保守黨候選人鄭敬基（Joe Tay）近來成為中國攻擊的目標，臉書、微信、抖音和小紅書等多個中文社群平台，都出現大量攻擊鄭敬基的跨國資訊，企圖引起選民對鄭敬基的恐懼和反感，而其中某個臉書帳戶，更與香港中聯辦有關。

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臉書攻擊帳戶 與香港中聯辦有關

綜合中央社和自由亞洲電台（RFA）等報導，鄭敬基在香港時曾參與民主運動，二○二○年移居多倫多，隨後創辦網路電台「香港台」，批評中國迫害人權和香港國安法。二四年底，香港警方以違反國安法為由，對鄭敬基發布通緝令，懸賞一百萬港幣（約四一八萬台幣）。鄭敬基已在警方建議下，暫停面對面的競選活動。

在二○二一年的聯邦大選中，前保守黨國會議員趙錦榮（Kenny Chiu）也因批評中國，遭大量中文社群媒體的虛假訊息抹黑，最終未能連任成功。

加拿大針對威脅選舉的安全情報工作小組（SITE）認為，針對鄭敬基的攻擊並非單一網路行為，而是刻意抹黑及操控選民資訊的連串行動。對此，鄭敬基指出，相關伎倆與中共過往的打壓策略一致，呼籲加拿大各政黨領袖共同譴責任何形式的外國干預。

親中選將 竟公開建議檢舉流亡港人

另一個華人密度超過四成的安大略省萬錦─於人村（Markham-Unionville）選區，也充斥與中國政府有關的爭議。自由黨原本在該選區推出蔣振宇（Paul Chiang）為候選人，但他在競選期間公開建議民眾檢舉鄭敬基，將其送往中國大使館以換取懸賞，遭輿論強烈譴責後宣布退選。自由黨隨後推出香港出生的前警司源植勉（Peter Yuen）為候選人，但他也被踢爆與中國官員互動密切，包括二○一五年曾前往北京參觀閱兵儀式。

加拿大外國代理人註冊法聯盟及人權聯盟廿二日共同發表聲明，呼籲加國各政黨提出明確政策，應對外國干預和跨境鎮壓。外國代理人註冊法聯盟發言人馮玉蘭（Gloria Fung）指出，前兩次大選已有嚴重的外國干預，「反外國干預法」雖於去年六月完成立法，但「外國代理人註冊登記處」卻遲遲未能成立，政黨領袖必須有所作為。

選情方面，在野的保守黨重返執政的希望，似乎正在消退。最近的民調顯示，選民認為現任總理卡尼領導的自由黨可以更有力地制衡川普，支持率約四十四％，保守黨則以約卅八％居次。

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