川普國安審查再起 在美中國科學家人人自危

2025/04/24 05:30

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國總統川普重新執政後，在美國的中國科學家正受到新一波政治審查，令科學、科技、工程和數學（STEM）領域研究人員擔憂川普第一任期的「中國行動」（China Initiative）捲土重來。

「華爾街日報」廿二日報導，印地安納大學電腦科學教授王曉峰上月底遭校方解僱，同時被聯邦調查局（FBI）搜索住家，即為案例之一。據稱該校針對一起未披露的中國合作關係調查王曉峰，但聯調局調查的原因不明；在該校圖書館擔任系統分析師和程式設計師的王妻馬念麗也遭解僱，原因不詳。

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王曉峰夫婦均為中國公民，具有美國永久居留權，此案令美國的中國科學家圈子不寒而慄。許多人擔心，在當前川普政府與大學關係劍拔弩張之際，他們又要重溫川普第一任期受到的政治懷疑、壓力和刑事起訴。

地緣政治緊張已侵蝕過去一度蓬勃發展的美中科學合作，共和、民主兩黨對中國竊取美國智慧財產的疑慮日增。川普重新執政後，數月來已經加強審查來自中國的科學家和學生，包括二月簽署一份備忘錄，旨在防範中國構成的國安風險，該行動即是以他第一任內的「中國行動」為基礎。

美國司法部二○一八年推出「中國行動」，目的在於打擊中國間諜活動，保護美國技術不被中國盜竊。共和黨國會議員已提案，要求重新啟動在拜登政府任內終止的「中國行動」，以及禁止中國人取得美國學生簽證、進入國家實驗室。聯邦眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席穆勒納爾，上月甚至要求六所大學提供STEM領域的中國學生完整名單，指稱「美國的學生簽證體系已成為北京的特洛伊木馬」，使中國得以「不受限制地」進入美國頂尖研究機構，對國安構成直接威脅。

曾遭「中國行動」調查的中國或中國裔美國科學家的代表律師指出，過去兩個月來，他們遭美國執法機關接觸的案例升高，探詢過去與中國研究機構的合作關係或聯繫，「整個科學家社群都活在恐懼中」。

不過，批評者認為，加強審查之舉不僅可能侵蝕美國的競爭力，甚至有助於中國說服頂尖科學家返國效力。中國正以豐厚資金吸引外國學者，但同時也加強對外國人接觸中國研究的限制，尤其是敏感技術領域。

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