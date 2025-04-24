美國務院改組 涉台架構不變

美國國務卿魯比歐22日宣布國務院組織大幅調整計畫，將減少15%人力，同時整併或裁撤將近800個職位或單位。（歐新社）

2025/04/24 05:30

增設「新興威脅」助卿 聚焦網安、人工智慧領域事務

〔編譯管淑平／綜合報導〕美國國務卿魯比歐廿二日宣布國務院組織大幅調整計畫，將減少人力十五％，同時整併或裁撤將近八百個職位或單位。魯比歐說，這項計畫旨在精簡他所稱的「臃腫」官僚機構，以符合總統川普「美國優先」的優先施政項目。

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估縮編15％、700個職位

根據美聯社取得的組織調整方案，國務院將裁撤七百個職位，全球七三四個辦公室整併為六○二個，並將一三七個辦公室轉移到其他部門，以「提高效率」。組織調整後將使國務院在美國員工編制減少十五％。「華爾街日報」指出，主管人權事務的平民安全暨民主與人權事務次卿將被裁撤，人權與難民事務職能改隸新設之外國援助與人道事務協調辦公室。另據中央社報導，改組後保留主管兩岸事務的東亞暨太平洋事務局（EAP）和歐洲等地區事務助理國務卿，並將增設新興威脅助理國務卿一職，聚焦網路安全、人工智慧領域事務。

東亞、歐洲助卿、非洲事務局保留

至於這波整併計畫是否將影響美國在台協會（AIT）編制，國務院一名發言人向中央社表示，將持續評估全球佈局，以確保國務院能代表美國人民，處於最佳位置來因應當代挑戰。

這項計畫是川普政府重新構思外交政策，以及縮減聯邦政府規模的最新動作。副國務卿藍道在內部電郵中表示，將由一個內部工作小組帶領，七月一日前提出一份「深思熟慮計畫」落實這些改變。

魯比歐發表聲明指出，「現有形式的國務院臃腫、官僚，無法執行其重要外交使命」，「更受制於政治意識形態，而非促進美國核心國家利益」；組織重整旨在「迎戰廿一世紀的龐大挑戰，以美國優先」。

他表示，目前國務院疊床架屋的職權和彼此衝突的責任，「創造了一個滋長受意識形態控制和無意義地盤爭奪戰的環境」。他以人權辦公室為例，指該單位已成「左翼活動人士的平台」來批評以色列和波蘭、匈牙利、巴西「反覺醒」領袖；人口、難民和移民局向國際組織提供資金，而這些組織「促進全球各地的大規模移民，包括入侵我國南部邊界」。他說，「冗餘辦公室將遭裁撤，不符合美國核心國家利益的非法定計畫也將結束」。

此一重整幅度明顯小於上週末披露的規劃，至少從新的組織架構圖單位名稱來看，備受關注的非洲事務局還保留。華爾街日報指出，這次調整不包括駐外使節團，但隨白宮削減開支，預期駐外使館也將削減。

民主黨批：削弱美國在世界舞台影響力

國務院已將改組計畫提交給聯邦參、眾議院外交委員會。參院外委會主席、共和黨籍議員里契稱此計畫是因應挑戰的願景。民主黨抨擊這是川普政府又一試圖削弱「美國在世界舞台影響力的關鍵組成部分」。眾院外委會民主黨首席議員米克斯聲明，那些遭裁撤的重要職務，「代表我國外交政策的重要支柱，這是民主黨、也是包括前參議員魯比歐在內的共和黨，長期以來所支持的，並非如他如今所宣稱的『激進意識形態』」。

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