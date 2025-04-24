英國防大臣：強烈關切中國舉動 台灣須和平 不應有威脅、衝突

英國國防大臣希利強調，台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非威脅和衝突進行。（法新社檔案照）

2025/04/24 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在「威爾斯親王號」（HMS Prince of Wales）領軍的英國航空母艦打擊群啟程，展開印太區域行動部署之際，英國國防大臣希利（John Healey）廿二日在國會答詢時指出，關於台灣未來的討論，必然應透過和平談判，而非威脅和衝突進行；英國希望中國充分意識到，印太地區是否能維持安全、和平、穩定，是英國的「強烈關切」（very strong concern）所在。

印太和平穩定 至關重要

中央社報導，希利在國會回應關於烏克蘭戰爭與中國在其中扮演角色的質詢時，主動提及中國在印太區域和台灣海峽的作為，呼應英國軍方關於威爾斯親王號打擊群印太行動的說法，即印太情勢與歐洲─大西洋情勢互有關聯。

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英國國會議員關切，烏克蘭總統澤倫斯基指出，有超過一五○名中國公民參與俄羅斯對烏克蘭的侵略戰爭，是否將改變英國政府的對中政策。希利指出，俄羅斯總統普廷在對烏戰爭中，日益依賴北韓和伊朗的支援，暴露出他的弱點。

希利接著話鋒一轉，提到英國國防參謀長（相當於參謀總長）拉達金，本月初在北京與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立會談，向中方傳達的強烈訊息之一就是：對英國而言，印太地區的和平穩定不僅對區域內國家至關重要，關於台灣未來的討論，也必然應透過和平談判，而非透過威脅和衝突進行。

至於威爾斯親王號打擊群打擊群是否會在台海、南海執行自由航行行動（FONOP），打擊群指揮官布萊克莫爾回應中央社提問時指出，「所有選項當然都存在」。

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