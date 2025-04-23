714億研究經費遭凍結 哈佛怒告美聯邦政府

美國哈佛大學向麻州聯邦法院控告川普政府，指其試圖藉由凍結聯邦研究經費，控制該校的學術決策。圖為哈佛學生聚集示威，要求校方不要屈服於政府壓力。（路透檔案照）

2025/04/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國哈佛大學廿一日向麻州聯邦法院控告川普政府，反擊其凍結高達廿二億美元（約七一四億台幣）聯邦研究經費，指控此舉侵犯憲法權利並威脅學術獨立，將這所美國頂尖學府推向與川普的正面衝突。哈佛校長賈柏警告，凍結資金危及兒童癌症、傳染病防治等關鍵研究，政府正企圖實施「前所未有的不正當控制」，越權的影響深遠且持久。

長達五十頁的訴狀指出，政府企圖迫使哈佛屈從於其對學術計畫的掌控，強調聯邦政府與大學科研合作的悠久歷史與成果，自二戰以來的夥伴關係，促成帕金森氏症、阿茲海默症藥物及太空人支援等重大突破，指責政府處理「民權法案」第六條反猶爭議程序不當，未經充分調查即凍結資金，缺乏合理性。

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哈佛主張，政府干預教學內容與人事聘用，違反美國憲法第一修正案，要求法院立即停止經費凍結，並宣告相關政府措施與要求均屬非法。訴狀將司法部、教育部、國防部等聯邦機構及其首長列為被告。

川普政府與哈佛的衝突始於三月底，政府啟動對哈佛近九十億美元聯邦資金的審查，並要求招生、聘用及師生意識形態上接受聯邦監督，做為維持財務關係的條件，哈佛強硬拒絕後，逾廿二億美元補助與合約即遭凍結。

儘管哈佛坐擁逾五三○億美元校產基金，但「紐約時報」指出，其中高達八成資金用途受限，難以隨意動用應急。事實上，每年近七億美元的聯邦研究補助佔哈佛總收入約十一％，是支撐尖端醫學與科學研究的命脈。因此，川普政府凍結這筆經費的衝擊遠遠超過表面數字，再加上揚言取消免稅資格、對校產基金課重稅、限制國際學生等威脅，多重財務壓力正威脅這所美國最古老學府的長遠運作與聲望。

白宮發言人費爾茲回應：「納稅人資金是特權，哈佛未達獲此特權的資格標準」。批評者質疑，川普政府正以「反猶主義」，擴大對大學的控制，包括哥倫比亞大學、康乃爾大學、西北大學和普林斯頓大學等數十所大學遭到調查，數十億美元聯邦資金遭到扣留，理由是這些學校去年未能充分保護猶太學生免受親巴勒斯坦抗議活動影響。

逾150大學聯名信譴責政府越權

美國常春藤盟校普林斯頓大學和布朗大學等一百五十餘所大學院校，廿二日發表聯名信，譴責川普政府對教育體系進行前所未見的政府越權和政治干預，拒絕接受針對公共研究經費使用方式的強制規定，警告此做法正危及美國高等教育。

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