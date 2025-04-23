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    關稅戰打愛國牌 中國恐適得其反

    美中關稅戰愈演愈烈，中共當局訴諸愛國主義，號召國民做好與美國打持久戰的準備。這種作法雖然有助於加強中共及國家主席習近平的權力，但也可能適得其反。圖為美國總統川普（左）2019年6月在20國集團（G20）大阪峰會場邊會晤習近平。（法新社檔案照）

    美中關稅戰愈演愈烈，中共當局訴諸愛國主義，號召國民做好與美國打持久戰的準備。這種作法雖然有助於加強中共及國家主席習近平的權力，但也可能適得其反。圖為美國總統川普（左）2019年6月在20國集團（G20）大阪峰會場邊會晤習近平。（法新社檔案照）

    2025/04/23 05:30

    〔編譯盧永山／綜合報導〕美中關稅戰愈演愈烈，中共官媒四月稍早號召國民做好與美國打持久戰的準備，北京當局更訴諸全國團結一致，支持國家的立場，許多散戶不惜賠錢也要買股，以展現愛國主義。這項策略的目標，在於將中國的諸多經濟問題歸咎於美國，但有學者指出，這種作法雖然有助於加強中共及國家主席習近平的權力，但也可能適得其反。

    中共黨媒《人民日報》在本月七日一篇題為「集中精力辦好自己的事」的頭版評論文章中指稱，「美濫施關稅將對我造成衝擊，但天塌不下來」，相信有黨的領導，「一定能夠化危為機」。

    《路透》報導，在中國官員和官媒強力宣傳下，不少散戶不惜賠錢也要買股，以表達對北京當局的支持。廣東家居設計師曹明傑（譯音）表示，他決定每月向股市投資兩千人民幣（約八八八三台幣），目標不是賺錢，而是為了對國家做出貢獻，強調「在這場貿易戰中，每個人都應該和國家站在一起」。

    針對中共對內打出愛國牌，將所有經濟問題歸咎於美國，新加坡國立大學政治學教授莊嘉穎表示：「這有點像一把雙刃劍，如果主要目標是在面臨困難時為中共爭取政治支持，一旦情勢沒有改善，中共就會受到指責」。

    《華爾街日報》指出，中國認為美國挑釁並決定展開反擊，伴隨若干風險。首先，中國對美國高關稅政策展開報復，招致美國進一步提高對中關稅，為正在因應房市危機、債務激增和信心疲弱的中國經濟增加壓力。其次，中國民眾被激發出來的愛國熱情，也可能影響習近平與美國總統川普達成貿易協議的能力，因為反美情緒可能導致中國官員採取更強硬立場，以免留下迫於壓力而退縮的印象。最後，透過將貿易戰塑造成意識形態的較量，中共將自身的部分政治正當性，押注在贏得與川普的鬥爭上。

    美國喬治亞州立大學研究中國政治傳播的副教授列普尼科娃（Maria Repnikova）指出，如果美國根本不讓步，而中國經濟受到沉重打擊，中國民眾真的會接受北京當局的愛國牌嗎？

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