教宗葬禮426舉行 川普將出席

教宗方濟各安息主懷，成為英國媒體22日的頭版新聞。（美聯社）

2025/04/23 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕羅馬天主教教宗方濟各廿一日安息主懷，梵蒂岡公布其死因是腦中風導致昏迷及不可逆的心臟衰竭，將於廿三日開放信徒瞻仰遺容，並於廿六日上午十時（台灣同日下午四時）舉行葬禮，包括美國總統川普、烏克蘭總統澤倫斯基等多國領袖，均將出席致哀。

遺體入棺 預計23日供信徒瞻仰

教廷樞機主教團在廿二日舉行首次全體會議，討論安葬事宜，而教廷也在同日首次公開教宗遺體入棺的照片，可見他身穿紅色長袍、頭戴主教冠、手握念珠，安詳地躺在設計簡潔的內襯鋅木質棺材中，並暫時安放於寓所聖瑪爾大之家小聖堂內，預計廿三日上午九時（台灣同日下午三時）移靈至聖伯多祿大教堂，供信徒瞻仰，三天後在聖伯多祿大教堂前廣場舉行葬禮，由樞機主教團團長雷伊主持，接著運往羅馬聖母大殿安葬。

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教廷也公布教宗在二○二二年六月廿九日立下的遺囑，稱希望墳墓簡單、無特別裝飾，僅銘刻「方濟各」的拉丁文「Franciscus」，安置在聖母大殿內、保祿禮拜堂與斯佛爾札禮拜堂之間的墓穴中。此外，教宗亦提到其安葬費用將由一位捐助者提供的款項支付，並已安排交予聖母大殿。「法新社」指出，除了教宗的母國阿根廷全國將哀悼一週外，印度廿二日起也將舉國哀悼三天，對於一名外國宗教領袖而言，這實屬罕見的榮譽。我國與梵蒂岡有邦交，總統府與行政院皆下半旗致哀。

多國領袖將出席教宗的葬禮，美國總統川普和夫人梅蘭妮亞，以及法國總統馬克宏在下葬日確定前就率先宣布將出席，川普也下令全美公共建築、軍事基地及駐外使館在教宗安葬當日日落前下半旗致哀。英國首相施凱爾、阿根廷總統米雷伊、巴西總統魯拉、烏克蘭總統澤倫斯基及歐盟執委會主席馮德萊恩等領袖皆將出席葬禮，且歐盟執委會、歐盟理事會、歐洲議會等三大歐盟機構也自廿一日起下半旗致哀。此外，俄羅斯總統普廷不會出席葬禮，中國則婉拒回應。

在葬禮結束後，有九天的哀悼期間。選舉新教宗的「秘密會議」（Conclave）則將在教宗過世後的十五至廿天內進行，亦即最早將在五月六日召開。現行樞機團選舉人約有一三五位樞機主教有資格參與這個過程，選舉期間將齊聚西斯汀禮拜堂，每日上、下午各舉行兩輪投票，直到有候選人取得三分之二票數為止，過程中樞機團將與外界隔絕。每輪投票皆會公布結果，人選出爐釋放白煙，未有結果則為黑煙。

廿一日晚間，數千名信徒在日落時分湧向聖伯多祿廣場為教宗祈禱，有人帶著鮮花或蠟燭。廿二歲的墨西哥學生瑞伊告訴「法新社」，教宗「試圖讓人們明白，你的性向、你的種族在神的眼中都不重要」，「我認為這最接近耶穌的本意」。

泰國曼谷聖路易斯醫院的工作人員，22日擦拭一座方濟各雕像，以供信眾致意。（歐新社）

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