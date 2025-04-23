英航艦打擊群揮師印太 不會避開台海

由「威爾斯親王號」領軍的英國航空母艦打擊群，廿二日從英格蘭南部的朴茨茅斯軍港啟航，展開為期八個月的印太部署任務。（法新社）

2025/04/23 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕由造價卅億英鎊的「威爾斯親王號」領軍的英國航空母艦打擊群，廿二日自英格蘭南部的朴茨茅斯軍港啟航，展開為期八個月的印太部署任務「高桅行動」（Operation Highmast）。打擊群指揮官布萊克莫爾明言，已為各種情境做好準備，並不排除穿越台灣海峽。

「高桅行動」為期八個月 展現自由航行權

英國「電訊報」報導，威爾斯親王號打擊群是否將直航台海備受矚目。二○二一年英國「伊莉莎白女王號」航艦打擊群在印太部署期間，打擊群編隊巡防艦「里契蒙號」（HMS Richmond）曾在由東海前往越南途中通過台海，主張自由航行權，引發北京不滿。

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此前，英國國防參謀長拉達金訪問北京，九日與中共中央軍事委員會聯合參謀部參謀長劉振立舉行會談。在這場英中兩國十年來首次軍事高層對話中，外界揣測中方可能施壓英艦避開台海。如今中國頻繁在台海周邊舉行實彈演習，英國是否選擇通過台海，將成為檢驗其對自由航行承諾的關鍵。

布萊克莫爾在威爾斯親王號甲板上受訪時表示：「我的任務是執行政府或國防部下達的任何命令，無論是戰鬥、防禦或盟友合作，我都已經準備就緒。」針對中央社詢問是否會前往台海、南海執行自由航行行動（FONOP）時，他說，「所有選項當然都存在」。他強調，此行旨在維護國際秩序、支持國際法對公海自由航行的規範，並向盟友與潛在對手展現英國可信的嚇阻能力。

威爾斯親王號打擊群搭載約二千一百名英軍官兵，配備廿四架F‑35B戰機。打擊群的其他船艦還包括驅逐艦「無畏號」、巡防艦「里契蒙號」、油料補給艦「湧潮號」，以及一艘「機敏級」核動力潛艦。加拿大海軍出動巡防艦「魁北克市號」，挪威海軍也派出兩艘軍艦，共七艘水面艦組成打擊群最初編制。打擊群此次也首度使用無人機系統，執行艦隊運補任務。

英國海軍表示，威爾斯親王號打擊群首場操演將在法國周邊水域舉行，之後將在地中海參與北約組織（NATO）演訓，隨後經紅海、印度洋進入太平洋。在長達約七個半月的部署期間，打擊群將與多達四十個盟友及夥伴共同操演。隨著部署行動推進，陸續將有十二國的軍機與船艦加入編隊，最後組成十三國聯合編隊。在打擊群抵達印太地區後，陣容將擴增至超過四千五百人。

布萊克莫爾強調，這支國際艦隊彰顯英國做為歐洲領導角色的決心與實力，能夠在必要時代替美國履行重責。打擊群航經紅海時也將面臨葉門叛軍「青年運動」威脅，布萊克莫爾表示，將隨時自我防衛，並在接獲命令時執行包括戰鬥在內的「打擊」任務。

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