美防長私人群組 貼出美軍空襲計畫

美國國防部長赫格塞斯（右）又被踢爆在一個由家人與親信組成的Signal群組中，分享美軍對葉門叛軍「青年運動」的空襲計畫。圖為赫格塞斯本月10日參加美國總統川普（左）在白宮召開的內閣會議。（法新社檔案照）

2025/04/22 05:30

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部長赫格塞斯再陷洩密爭議。繼先前誤將敏感軍情洩露給媒體高層後，知情人士向紐約時報透露，他還在一個由家人與親信組成的加密通訊應用程式「Signal」群組中，分享美軍對葉門叛軍「青年運動」的空襲計畫，引發外界關切。儘管五角大廈否認相關指控，但赫格塞斯的爭議行徑已引發國會猛烈抨擊。

報導指出，三月十五日美軍空襲青年運動前，「大西洋月刊」總編輯高德柏格於十三日被加入一個Signal群組，與赫格塞斯、副總統范斯等人共同討論對葉門的軍事行動。赫格塞斯在群組內透露目標、武器種類與攻擊順序等細節。幾乎同時，赫格塞斯又在另一個名為「國防抱團組」（Defense "Team Huddle"）的私人Signal群組，張貼類似內容，還包括F/A-18戰機的出動時程。

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該群組成員約十三人，包括其妻珍妮佛（前福斯新聞主持人）、弟弟菲爾、私人律師帕拉托雷，以及多名親信顧問。

據稱該群組最初是為討論因應一月間國會聽證會的策略所設。珍妮佛並非國防部雇員，但曾陪同赫格塞斯出國訪問而遭到批評。菲爾和帕拉托雷都在五角大廈工作，但目前不清楚他們為何需要了解空襲青年運動的相關訊息。

此事爆發之際，五角大廈內部正值動盪。上週，赫格塞斯重要幕僚卡德威等多名政治任命官員，因捲入洩密調查被革職，或被迫辭職。參議院民主黨領袖舒默批評赫格塞斯「屢屢危及人命」，質疑總統川普為何仍不開除他。曾在伊拉克戰爭中重傷的參議員達克沃絲更直言，赫格塞斯「應蒙羞辭職」。

五角大廈與白宮駁斥相關指控

五角大廈與白宮則駁斥相關指控。五角大廈發言人帕內爾反指媒體過度引用「心懷不滿的前員工說法」，並在社群平台Ｘ強調「Signal群組未包含任何機密內容」。共和黨參議員柯頓也公開力挺赫格塞斯，指其全力執行川普政策。

赫格塞斯自上任以來已捲入多起爭議，包括對主導政府效率部的科技富豪馬斯克進行機密簡報後又降級處理、其妻出席敏感會議，以及移除象徵「多元、公平及包容」（DEI）的圖文標誌，使他面臨龐大政治壓力。國防部督察長目前已針對首個Signal群組展開調查，是否納入第二個群組尚未確認。

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