李顯龍夫人轉貼評論文 諷習皇出訪東南亞

新加坡評論平文章直指，習近平執政十二年來，「一直表現得像個黑幫老大」，日前在東南亞展開魅力攻勢，暴露出中國如今深陷困境。（歐新社檔案照）

2025/04/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕新加坡前總理李顯龍夫人何晶廿一日在「臉書」轉發一篇星國評論平台的文章，直指中國國家主席習近平執政十二年來，「一直表現得像個黑幫老大」，如今卻希望因為美國總統川普的關稅戰而受害的東南亞鄰國，將他視為朋友和夥伴，實在滑稽可笑。

指習執政12年來 「一直表現得像個黑幫老大」

請繼續往下閱讀...

新加坡評論平台Critical Spectator波蘭籍創辦人裴卓斯十八日以「如果習近平過去十二年沒有黑幫老大的作風，中國今天就有更大的全球影響力」為題，發表這篇文章。文章開頭即直指，習近平日前在東南亞展開魅力攻勢，暴露出中國如今深陷困境，「皇帝本人（指習近平）」反而要懇求十多年來一直被他掠奪的鄰國與他合作。

裴卓斯指出，正是習近平將宣稱南海大部分屬於中國的「九段線」強加於東南亞國協（ASEAN）國家，還在有爭議的島礁上興建軍事設施，並出動海警船騷擾他國船隻，如今卻高呼「讓我們共同努力！讓我們抵制對抗！」此外，習近平大談反對「保護主義」，但中國這座「自由貿易的閃亮燈塔」違反加入世界貿易組織（WTO）前做出的所有承諾，禁止許多外國企業在中國營運。

文章直指，習近平執政十二年來，「一直表現得像個黑幫老大」，就像中國版的「柯里昂」（Don Corleone，電影「教父」系列中的黑幫老大），總是向所有人提出「無法拒絕的提議」，如今卻希望受害者將他當成朋友和夥伴。

像黑幫老大掠奪鄰國 如今反來要求合作

光是在東協，中國的「一帶一路」投資、債務陷阱，或試圖低價傾銷他國以轉移產能，使廉價商品淹沒這些國家，導致其國內產業瀕臨崩潰。如今，習近平開始呼籲與歐洲建立夥伴關係，但中國惡待歐洲的程度不亞於美國，且在烏克蘭戰爭中支持俄羅斯，事實上是針對西方。

裴卓斯強調，儘管全球厭惡美國總統川普，但不表示習近平已成為一個「可以接受的替代方案」。川普可能在全球受到譴責，但他已表示有意與所有國家達成協議，美國仍被廣為信任能夠履行協議，中國卻以不公平對待合作夥伴而聞名。

文章指稱，中國十餘年來對他國的霸凌，不能只是因為中國如今與受害者面臨相同的問題而被忽略。中國有數十年時間證明自己支持國際多邊主義，但中國的國際關係充滿憤世嫉俗和反射動作般的短線主義，因此習近平無法指望全球會跟隨他與川普對抗。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法