悼念教宗方濟各 總統府、政院下半旗2天

方濟各自2013年當選教宗以來，除了提升天主教女性地位、對同性戀持較寬容立場外，更關懷貧苦移民、反戰、熱中環保，使他成為繼若望保祿二世之後，另一位擁有高人氣的教宗。（美聯社檔案照）

2025/04/22 05:30

〔記者陳昀、黃靖媗、陳嘉怡／台北報導〕天主教教宗方濟各辭世，總統府昨天表示，賴清德總統表達誠摯悼念與深切慰問，總統府與行政院將下半旗兩天，代表我國政府與人民哀悼之意；教宗在位期間與我國互動友好密切，我國將持續深化與梵蒂岡的深厚邦誼。

賴清德在臉書發文說，他要代表台灣人民，對教宗方濟各的辭世表達最為深切的哀悼。他第一時間已請我國駐教廷大使館，轉致唁電，表達台灣人民及政府深刻哀悼；此外，外交部也立即向教廷駐台大使館、台灣天主教主教團表示悼意與慰問。

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賴清德指出，教宗方濟各多次在台灣發生自然災害時，關心台灣人民，我們感佩他長年以來對國際和平和解、消弭不平等，以及關懷弱勢群體的努力。我們與為教宗逝世而不捨的人們一起祈禱，並再次致上台灣人民最深的哀弔之意。

外交部表示，基於台梵深厚邦誼，我方除將派遣適當層級官員擔任特使參加教宗喪禮，我國政府高層亦將出席教廷駐台大使館舉行的追思彌撒，以表達台灣人民、天主教會教友及政府最深切的哀思。

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