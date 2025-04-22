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    教宗選舉秘密會議 梵蒂岡15至20天舉行

    由樞機主教組成的樞機團將齊聚西斯汀禮拜堂選舉新教宗，每日上、下午各舉行兩輪投票，到有候選人取得3分之2票數為止。每輪投票皆會公布結果，人選出爐釋放白煙，未有結果則為黑煙。（美聯社檔案照）

    由樞機主教組成的樞機團將齊聚西斯汀禮拜堂選舉新教宗，每日上、下午各舉行兩輪投票，到有候選人取得3分之2票數為止。每輪投票皆會公布結果，人選出爐釋放白煙，未有結果則為黑煙。（美聯社檔案照）

    2025/04/22 05:30

    〔編譯林家宇、孫宇青／綜合報導〕全球近十四億天主教徒及各界悼念教宗方濟各逝世的時刻，也意味著梵蒂岡將啟動一系列過渡程序，包括瞻仰遺容、彌撒和安葬等事宜，並在十五至廿天內舉行古老且極具神秘感的教宗選舉秘密會議（conclave）。

    過渡程序主要由擔任「總司庫」（Camerlengo）的美國籍樞機主教法瑞爾（Kevin Ferrell）統籌。根據傳統，法瑞爾會先指示以紅布條、蠟和梵蒂岡印璽密封方濟各住所，以及安排銷毀每位教宗獨有漁人權戒，象徵教會進入「空位期」（Sede Vacante）。

    穿上紅袍的教宗遺體將安置在其住所聖瑪爾大之家（Saint Martha’s House）的小聖堂，直到移往聖伯多祿大教堂開放公眾瞻仰遺容。不同之處在於，過往教宗遺體會置放在台座上，並以柏木、橡木和鉛製作的三具棺材埋葬。方濟各生前已決定簡化，僅用一具內襯鋅木質棺材放置遺體讓民眾瞻仰，以凸顯方濟各視教宗的角色為「基督的牧師和信徒，而非世界的權威者」。

    每輪投票皆會公布 黑白煙顯示結果

    喪葬事宜會在教宗逝世四至六天內進行，並有為期九天的悼念期。喪葬事宜告一段落後，緊接而來的是要選出新任教宗。由樞機主教組成的樞機團（College of Cardinals）將齊聚西斯汀禮拜堂，每日上、下午各舉行兩輪投票，直到有候選人取得三分之二票數為止，過程中樞機團將與外界隔絕。每輪投票皆會公布結果，人選出爐釋放白煙，未有結果則為黑煙。

    現行樞機團選舉人有一三五人，其中一○八人由方濟各任命，目前沒有明顯領先的候選人。雖然天主教僅規定凡是男性天主教徒都可被選為教宗，但自一三七八年後的歷任教宗皆出自樞機團成員，因此新教宗延續「後方濟各政局」可能性不低。新教宗投票產生所需時間不固定，方濟各當時歷經約廿四小時、五輪投票產生，但過程也可能長達數年。

    一旦人選確定，樞機團團長若翰．雷將確認當選者意願及稱號，完成後隨即成為羅馬主教和教宗。新任教宗將穿上白色法衣和小圓帽，登上聖伯多祿大教堂主陽台現身於世人眼前。

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