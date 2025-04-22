關懷移民包容同性戀 方濟各與中簽署主教協議爆爭議

方濟各在教宗任內共出訪四十七次，訪問逾六十五個國家和地區，卻從未返回出生地阿根廷。圖為布宜諾斯艾利斯信眾在梵蒂岡宣布教宗蒙主寵召後舉行彌撒。（路透）

2025/04/22 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕已故羅馬天主教教宗方濟各自二○一三年三月起，成為全球逾十四億天主教徒的精神領袖。他被視為活力十足的改革派，激發天主教徒的虔誠信仰，但也激怒傳統主義派，包括曾直言同性戀不是犯罪。方濟各也經常評論政治事件，但他在任內與中國政府破冰、簽署具爭議的「主教任命臨時性協議」，被視為近代最「親中」的教宗，遭質疑一方面推崇人權，另一方面卻從未批判中國政府對新疆維吾爾族、地下教會、香港和台灣的壓迫。

方濟各一九三六年十二月十七日在阿根廷布宜諾斯艾利斯出生，家族為義大利移民。他在一九六九年晉鐸成為耶穌會神父，並於七三至七九年間擔任耶穌會在阿根廷的最高領袖。九二年，方濟各獲任命為布宜諾斯艾利斯的輔理主教，九八年升任總主教，二○○一年由時任教宗若望保祿二世冊封為樞機主教，一三年接替因健康因素主動退位的本篤十六世，成為教宗。

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方濟各上任之際，天主教會深陷內訌，並因神職人員性侵兒童及數十年來掩蓋真相而陷入困境。他承諾終止有罪不罰現象，並修改梵蒂岡法律，幫助解決虐待問題。他對梵蒂岡機構進行重大改革，強調透明度、問責制度，並改善財務狀況，同時任命更多女性擔任高階職位。他也主張更包容男女同性戀、雙性戀和跨性別族群（LGBT）及離婚的天主教徒，強調愛高於教義，「如果某人是同性戀，正在尋找上帝，並且心懷善意，我有什麼資格評判他？」

方濟各不諱言懷抱「中國夢」

方濟各常被視為近代最「親中」的教宗，其隸屬的耶穌會在明朝時期就曾派傳教士利瑪竇赴中傳福音。方濟各承襲此一傳統，從不諱言自己懷抱「中國夢」，渴望訪問中國。二○一八年，在方濟各大力推動下，梵蒂岡與無神論的中共政權歷史性破冰，雙方簽署效期兩年的「主教任命臨時性協議」。多名教廷涉外官員曾透露，教廷的中國政策完全是實現「教宗本人的強烈意願」。梵中協議在二○、二二年兩度續約，去年三度續約時還將效期延為四年，被認為旨在確保方濟各創造的梵中對話路線，不會因其個人健康惡化而生變。

針對曠日持久的烏俄戰爭及加薩衝突，方濟各不斷提倡和平，但也曾在去年三月脫口而出烏克蘭應有「舉白旗」的勇氣進行談判，引發廣泛批判。他也無懼槓上美國總統川普等大國領袖，批評川普築牆阻擋移民，「稱不上基督徒」，並在川普重新執政後，再次唱衰其驅逐非法移民政策注定「惡始惡終」。

方濟各在教宗任內總計出訪四十七次，訪問逾六十五個國家和地區，累計飛行距離超過四十六萬五千公里，但他從未返回阿根廷。在他離世後，阿根廷總統米雷伊哀悼表示，能夠認識教宗的善良和智慧，是一種真正的榮幸。美國白宮在社群平台Ｘ發文「願教宗安息」，並上傳教宗過去與川普、副總統范斯會面的照片。法國總統馬克宏推崇方濟各在任期間始終力挺最弱勢者。

出身阿根廷布宜諾斯艾利斯的方濟各，是首位來自拉丁美洲、也是千年來首位非歐洲籍教宗。（法新社檔案照）

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