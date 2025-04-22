擴大吸引投資與經貿合作 菲律賓宣布鬆綁官員與台灣交流

就在菲律賓和美國的年度「肩並肩」大型聯合軍事演習登場同日，菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去卅多年來，對政府官員與台灣交流的嚴格限制。（路透）

2025/04/22 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕就在菲律賓和美國的年度「肩並肩」大型聯合軍事演習登場同日，菲律賓總統府頒布備忘錄通告（Memorandum Circular），放寬過去卅多年來，對政府官員與台灣交流的嚴格限制，菲國政府官員今後訪台僅需知會馬尼拉經濟文化辦事處，不再需要菲國外交部批准。

菲國總統府 頒布新備忘錄通告

菲律賓政府公報資訊網（Official Gazette）廿一日公布總統府第八十二號備忘錄通告，放寬一九八九年時任總統艾奎諾夫人（Corazon Aquino）透過第三一三號行政命令所訂立的與台交流限制。該行政命令禁止菲律賓所有政府官員訪問台灣、接見台灣官員，或在未經外交部批准的情況下，與台灣進行官方交流。

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菲律賓總統府文官長貝沙明（Lucas Bersamin）代表總統小馬可仕，簽署新的備忘錄通告，今後除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若基於經濟、貿易和招商目的，將可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下前往台灣。

官員訪台 不再需要外交部批准

通告規定，相關政府官員在訪台前，必須先與馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）協調，行程結束後需向MECO及菲國外交部提交報告。這意味著菲國政府官員今後訪台，僅需知會MECO即可，不再需要菲國外交部批准。

此外，通告也准許菲國官員基於經貿目的接見台灣訪團，僅需在至少五天前知會MECO，會後也需向MECO及菲國外交部提交報告。

不過，通告仍然禁止政府官員或部門與台灣簽署協議、備忘錄以及交換文件，除非事先獲得菲國外交部核准，必要時還須獲得總統府授權。

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