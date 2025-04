英媒披露 國際連鎖飯店續擴張 助中迫害維族

2022年11月30日,大批抗議者聚集在土耳其伊斯坦堡的中國領事館前示威,抗議北京當局迫害維吾爾人。(美聯社檔案照)

〔編譯張沛元/綜合報導〕英國媒體披露,隨著中國政府強推新疆觀光,包括法國雅高(Accor)、希爾頓(Hilton)、英國洲際酒店(IHG)、萬豪(Marriott),以及溫德姆(Wyndham)等知名國際連鎖飯店集團,罔顧北京當局在當地侵犯人權而大舉進駐擴張,飯店數量近兩百家,其中不乏有國際飯店涉及侵犯人權的強迫勞動或勞動力轉移。

據「衛報」與「電訊報」等報導,總部位於華府的倡議組織「維吾爾人權計畫」(UHRP)在題為「下榻在哪裡很重要:東突厥斯坦的國際連鎖飯店」(It Does Matter Where You Stay: International Hotel Chains in East Turkistan)的報告中指出,截至今年四月,在維吾爾地區營運的大型國際連鎖飯店至少有一一五家,這些連鎖飯店集團還在當地大舉擴張,目前至少有七十四家國際連鎖飯店集團正在興建或規劃新的飯店,意即當地的國際連鎖飯店總數達至少一八九家。

UHRP的研究與宣傳副主任爾溫(Peter Irwin)直言,值此中國政府仍在新疆從事系統性暴行之際,這些連鎖飯店繼續在當地營運與擴張,根本就是「沒良心」(unconscionable),涉嫌協助北京當局粉飾太平,讓外界以為新疆地區一切正常,「儘管大量證據顯示正好相反」。

此外,這些位於新疆的國際連鎖飯店,還涉及摧毀清真寺以及強迫勞動與勞動力轉移等問題。例如,和田一家希爾頓集團加盟飯店,就蓋在一座已毀於當局之手的清真寺原址…「特別令人憤慨」。至於雅高集團的「烏魯木齊華凌雅高美爵大飯店」,則與被控有強迫勞動與勞動力轉移等侵犯人權情事的旅遊培訓就業計畫有關。中國官方媒體報導,該飯店不但有人力資源高層來此授課,也已與多名學生簽署意向書。

報告還指出,雅高在中國的戰略合作夥伴「華住集團」,曾使用名為「新疆援助」的招募培訓計畫,但被美國發現有加劇人口販運之虞,以及可能會利用拘留營勞工或「虐待勞工計畫」勞工。

報告作者之一、UHRP研究主任薩茲耶夫斯基(Henryk Szadziewski)說,這些國際飯店繼續在維吾爾家庭因拘留、監禁、強迫勞動計畫與強迫消失而分崩離析的地區營運與擴張,呼籲國際飯店集團應對其在新疆的營運進行「立即檢討」,並促其凍結擴張、停止營運與斬斷業務聯繫。

