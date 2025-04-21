演給川普看 普廷才剛宣布停火 又偷襲烏

在阿拉伯聯合大公國斡旋下，烏克蘭和俄羅斯19日分別釋放246名及277名對方的戰俘。據了解，俄國侵略烏克蘭3年多以來，莫斯科已陸續釋放4552名烏國士兵和平民。圖為獲釋的烏克蘭戰俘。（路透）

2025/04/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕俄羅斯總統普廷十九日宣布，對烏克蘭的戰事進入卅小時的「復活節」停火，烏克蘭總統澤倫斯基同意停火，但隨後指控俄方違反休戰承諾，烏國多個前線仍遭到多起攻擊。澤倫斯基另提議兩國停火卅天，以真正建立信任措施。俄國也指控烏國違反協議，對克里米亞等地發動逾千起攻擊，造成基礎設施損壞和平民死亡。

烏俄雙方互控違反停火協議

在東正教復活節禮拜之際，普廷宣布莫斯科時間十九日傍晚六時至廿一日零時，停止在烏國的一切軍事行動，並指烏國應會跟進，但俄軍仍應做好應對烏方可能違反停火、挑釁及任何侵略行動的準備。澤倫斯基隨後表示，烏方會遵守停火，但不久後便指控，雖然部分地區局勢已平靜，但南部赫爾松等其他地區的砲擊、無人機襲擊仍在持續。

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澤倫斯基指出，俄方「試圖營造一種停火的整體印象」，「由此可見，莫斯科的言論不值得信任」。烏軍將採取理性行動，俄國的每次攻擊都將招致適當反擊。

澤倫斯基提議將復活節期間的停火延長卅天，這是美國三月提出的停火時間表，烏方已同意，但俄方拒絕。澤倫斯基表示，停火卅天有助揭示俄國的真正意圖，「因為卅小時足以成為頭條新聞，但不足以真正建立信任措施。卅天可以給和平一個機會」。普廷十九日則表示，他一直準備好達成結束戰爭的協議，並感謝川普和其他國家為實現持久和平所做的努力。

川普及美國國務卿魯比歐近日表示，烏俄停火協議若不能儘快取得進展，美方或許「很快」就會抽身，普廷宣布短暫停火的時機，正好在美方警告之後。對此，卡內基俄羅斯歐亞中心駐巴黎資深研究員史塔諾瓦亞（Tatiana Stanovaya）指出，提出短暫停火為普廷輕鬆贏得外交勝利，凸顯普廷試圖阻止美方脫離接觸，並將自己定位成最希望和平的一方。

美國有線電視新聞網（CNN）指出，對俄國支持者而言，普廷此舉看似向川普讓步，實則可能是為了凸顯基輔才是不願結束戰爭的一方。對烏軍而言，突然且立即休戰將是一場後勤惡夢，當這項命令下達時，部分前線可能正處於激烈交戰中，勢必讓部隊陷入混亂，不知如何實施休戰或應對違規情況，甚至停火結束後該如何做也無所適從。當烏方被指控違反可能被華府視為俄方善意的休戰時，基輔面臨的情況將更加複雜。

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