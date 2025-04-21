紐時︰美將大幅改組國務院 非洲駐點幾乎全裁

紐約時報報導，川普政府擬定的一份行政命令草案，將對國務院進行大規模重組，包括幾乎全面撤除非洲的業務，並關閉多個使領館。（美聯社檔案照）

2025/04/21 05:30

〔編譯張沛元／綜合報導〕紐約時報廿日報導，美國總統川普將在本週簽署一份徹底整頓、改造負責外交事務的國務院的行政命令，駐非洲大陸的大使館與領事館將因此幾乎全數裁撤，就連國務院總部多個負責民主、人權、氣候變遷與難民等事務的辦公室，也將因此關門大吉。

根據紐時取得一份十六頁的行政命令草案副本，該命令旨在對國務院進行「有紀律的重組」與「簡化任務交辦」，同時減少「浪費、詐欺與濫用」。川普可能會在本週簽署該命令，國務院預計在十月一日前做出上述變革。熟悉國務院改組計畫的現任與前任官員透露，伴隨上述行政命令而來的還有精簡人事，國務院將解雇駐外職業外交官與華府總部的公務員。

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此外，該命令草案還要求停辦外交人員特考，以及列出包括「與（川普）總統的外交政策願景一致」的新徵才標準，認為國務院應擴大使用人工智慧（AI）協助起草文件，以及進行「政策發展與檢討」與「操作規劃」。不過，在川普正式簽署該命令之前，其內容仍可能有所變動。國務院與白宮國家安全會議（NSC）皆未就此置評。國務卿魯比歐在報導刊出後，透過社群媒體指此為「假新聞」。

據報導，研議中的國務院改組計畫，包括擺脫將全球分區以協助制定與執行政策的區域「局」（bureau），改為歐亞、中東、拉美與印太等四個「團」（corp）；其中最大變革之一，是廢除監督撒哈拉沙漠以南非洲政策的非洲事務局，由一個規模較小的非洲事務特使辦公室取而代之；所有撒哈拉以南非洲地區的「非必要」使領館，將於十月一日前關閉，日後非洲外交將採針對性與任務導向部署外交官的方式進行。

草案還說，加拿大外交事務將被併入國務卿魯比歐管轄下新設的北美事務辦公室，且管理團隊規模將會「大減」。此外，美國駐加國首都渥太華的大使館也會大縮編。國務院還將裁撤包括監督民主與人權事務、處理難民與移民，以及與國際組織合作的機構，負責監督前兩個機構的國務次卿也將裁撤，公共外交與公共事務次卿辦公室亦然，並取消氣候特使一職，新設一個負責應對跨國威脅的次卿職位，統籌毒品政策與其他跨國事務。

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