路透調查：9成日企對石破茂內閣失望／下任首相 日企最青睞高市早苗

路透所做的企業調查顯示，有9成的受訪日本企業對石破茂（右）內閣感到失望，認為符合預期的不到1成。至於下任首相的期待人選，前經濟安保擔當大臣高市早苗（左）最受青睞，占受訪企業的3成。（法新社檔案照）

2025/04/21 05:30

〔駐日特派員林翠儀／東京廿日報導〕路透所做的企業調查顯示，有九成的受訪日本企業對石破茂內閣感到失望，認為符合預期的不到一成，企業最希望石破政府解決物價高漲問題，其次是改善經濟景氣和應對美國總統川普。至於下任首相的期待人選，前經濟安保擔當大臣高市早苗最受青睞，占受訪企業的三成。

企業最希望解決物價高漲問題

路透在本月二月至十一日對日本五○五家的企業進行問卷調查，獲得二二二家企業回應。

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石破內閣在去年十月上路，而在同月底的眾議院大選中慘遭滑鐵盧，自民黨大敗，眾院席次未能過半，形成朝小野大局面。雖然被視為可能是短命內閣，但也維持近七個月，近來面對在野黨與自民黨內部要求以減稅應對高物價的呼聲，再加上川普祭出的對等關稅等難題，能否順利帶領自民黨迎戰七月的參議院期中選舉，目前仍是未知數。

路透調查顯示，有五十八％的受訪企業對石破內閣「有點失望」，卅三％表示「非常失望」，加起來將近九成，僅有九％企業表示「符合預期」。感到失望的原因，包括認為刺激景氣的措施不足，儘管石破提出加強地方創生和克服通縮等對策，但至今未見任何明顯的結果。

關稅難題 石破外交的重大失分

路透調查期間，川普剛好在四月二日提出對等關稅措施，美方以日本實際上對進口商品徵收四十六％關稅為由，主張對日本徵收廿四％關稅。受訪企業多半認為，誰來擔任首相都可能無法阻止，但這仍是石破在外交層面的重大失分。也有企業對於今年二月舉行的日美領袖峰會表示肯定。

石破在眾院朝小野大的生態下遭遇掣肘，以米價飆漲為主的高物價問題，以及從去年持續至今的「政治與金錢」問題，成為本屆國會的主要議題，而石破發送禮券給黨籍新科議員的問題，也讓他受到非議，各種民調顯示，他的支持率仍持續走低。

受訪企業最希望石破優先解決高物價問題，佔六十一％，接著是改善經濟景氣和應對川普各占五十五％，成長策略和少子化對策也達三成以上。

對於下任首相的期待人選，去年九月與石破對決的前經濟安保擔當大臣高市早苗最受青睞，占受訪企業的三成。高市獲得保守派支持，她主張採取財政寬鬆政策，延續安倍經濟學。石破則以十％位居第二，內閣官房長官林芳正和國民民主黨黨魁玉木雄一郎，則以八％支持率並列第三。

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