美國商業雜誌最新民調 近7成CEO 不滿川普關稅政策

美國總統川普驅逐移民、大砍政府機構開支、施壓大學院校及新聞媒體等作為，引發民眾不滿，紐約、華府等各大城市19日有數以千計的民眾再度走上街頭抗議，並將矛頭對準移民暨海關執法局（ICE）在圍捕移民方面所扮演的角色，質疑川普威脅憲法規範，包括正當法律程序的權利。 （法新社）

2025/04/21 05:30

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國財經新聞頻道「CNBC」十九日發布的最新調查顯示，美國民眾對總統川普處理關稅、通貨膨脹和政府支出的方式愈發不滿，對「川普經濟學」的支持率創下其總統生涯的新低紀錄，民眾普遍認為經濟將比二○二三年以來的任何時候都更糟糕。此外，美國商業雜誌「執行長」（Chief Executive）的民調顯示，近七成的企業執行長不認同川普向全球開徵關稅。

CNBC在本月九至十三日對一千名美國民眾的調查結果顯示，在總統執政表現方面，四十四％認可川普，五十一％不認可，略優於CNBC在川普二○二○年卸任前的最終調查。不過，川普再次執政為美國經濟帶來的樂觀情緒已經消失，對川普經濟政策的支持率僅四十三％，不支持率五十五％，為CNBC在川普任期內針對經濟議題所做的民調中，不支持率首度高於支持率。

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CNBC經濟議題民調

民眾不支持率55％

進一步來看，共和黨人仍堅定支持川普，但民主黨人對其經濟施政的淨支持率為負九十個百分點，比他首次執政的平均支持率低卅％，獨立選民的支持度也下降廿三％。至於助川普勝選的藍領階級，仍正面看待川普經濟議題方式，但不支持率也比首任飆升十四％。簡言之，川普目前僅說服基本盤相信他的經濟政策有利於國家，四十九％民眾認為未來一年經濟會更糟，是二三年以來最悲觀的結果。

川普在關稅議題上也處於劣勢。四十九％的受訪者反對全面徵收關稅，僅卅五％支持，多數人認為關稅對美國勞工、通膨及整體經濟皆不利。值得注意的是，共和黨人對川普關稅政策的支持率為五十九％，比他們對川普總統表現的支持率低廿％，顯見川普在關稅方面失去部分共和黨人信任。在所有議題中，通膨是川普民調表現最差的項目，僅卅七％支持，高達六十％不支持。

移民政策最受肯定

在聯邦政府支出上，五十一％美國民眾不支持川普，四十五％支持；在外交政策方面，五十三％不支持，四十二％支持。對於股市的看法也比過去兩年都更加悲觀，五十三％認為現在不是投資的好時機，僅卅八％認為現在適合投資，與川普甫當選時的股市樂觀情緒形成強烈對比。移民政策則是川普最受肯定的項目，五十三％支持他處理美墨邊境的方式，四十一％反對；在遣返非法移民方面，五十二％表達支持，四十五％反對。

另一方面，執行長雜誌本月八至十日對三二九名企業執行長進行調查發現，六十七％不同意川普的關稅政策，七十六％坦言對進口商品大規模徵稅將損害其商業利益。調查結果也顯示，商業市場信心處於二○二○年武漢肺炎（COVID-19）疫情爆發以來的最低水準。調查以一至十分為標準，一代表「差」，十代表「優」，逾三百名執行長對當前商業環境的評分為四．六分，低於三月的五分。

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