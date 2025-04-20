中柬合建運河 連接湄公河至暹羅灣

中國與柬埔寨簽署「德崇扶南運河」投資建設計畫，提升金邊貿易運輸能量。外界則擔憂將對重要稻米產區湄公河三角洲造成環境衝擊。（美聯社檔案照）

2025/04/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕中國國家主席習近平訪問柬埔寨期間，中柬於十七日簽署十二億美元（約三九四億台幣）「德崇扶南運河」投資建設計畫，藉由連接鄰近金邊的湄公河分支與暹羅灣港口提升貿易效率。

全長一五一．六公里的運河已在去年動工，但在開工典禮不久便因不明原因暫停。柬埔寨總理韓馬內當時表示，無論付出什麼代價都會完成運河建設，這項計畫將提升柬埔寨國家聲望、領土完整和發展。

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德崇扶南運河採「民間參與公共建設」（PPP）模式，由代表官方的柬埔寨副總理孫占托與德崇扶南沿岸內陸水路公司代表簽署合約，由金邊政府持股五十一％、中方投資人持股四十九％。據簽署聲明，運河創造出的新航道能夠容納三千載重噸位（D.W.T.）的船隻，並為柬埔寨創造多達五萬個工作機會。

負責巴薩河至柬埔寨白馬省沿岸建設的合約商「中國路橋工程」，母企業「中國交通建設集團」因涉及財務醜聞受到審查，且被認定協助中國軍方在南海進行軍事化及建設人工島，遭美國列入黑名單。

美聯社指出，外界擔憂德崇扶南運河恐嚴重擾亂湄公河的自然流動型態，尤其使全球主要稻米出口地區湄公河三角洲乾旱加劇，及削減對越南稻米生產至關重要的豐富泥沙養分，牽動當地數百萬人生計。簽署聲明提及，由四十八位專家進行的嚴密環境衝擊評估，確認運河建設對環境僅會造成極小衝擊。

除了生態疑慮，德崇扶南運河隱含柬埔寨擺脫對越南控制的貿易路線依賴，也進一步提升北京地區影響力。新加坡智庫「尤索夫伊薩東南亞研究所」區域戰略專家何皇合去年曾警告，最壞情況是運河被用於國防軍事目的。

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