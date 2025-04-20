尼泊爾一帶一路機場 品質低劣運量差

紐約時報揭露，中國「一帶一路」在尼泊爾的旗艦計畫「波卡拉機場」，遭國會調查委員會指出存在建設缺失和貪腐問題。圖為中國國家主席習近平二○一九年十月搭機訪問尼泊爾。（歐新社檔案照）

2025/04/20 05:30

〔編譯林家宇／綜合報導〕「紐約時報」十八日報導，尼泊爾國會一個委員會針對一座由中國國營企業興建的國際機場進行調查後，發現有未支付稅款、不符建造計畫規格以及品質低劣等弊病，原因歸咎於貪腐與缺乏監督。這項調查也讓被中國視為「一帶一路」的旗艦計畫留下污點，其後果成為向中國巨額借貸建設大規模基礎工程的「警世故事」。

由十一名成員組成的國會委員會十七日發布卅六頁調查報告，隸屬「中國機械工業集團」的「中工國際」（CAMC），在尼泊爾第二大城及觀光勝地波卡拉（Pokhara）興建經費二．一六億美元（約七十一億台幣）、二○二三年開幕的國際機場，因官員與議員放任，讓中工國際忽視應負起的責任和義務。

請繼續往下閱讀...

紐時曾在二○二三、二四年陸續揭露，中工國際抬高機場計畫的建設經費，並削弱尼泊爾當局維護品質管控的努力，把自身商業利益置於優先；負責監管機場建設的尼泊爾民航局則因顧忌中方可能的不滿，進退兩難。

合約兩條跑道 僅開放一條

波卡拉機場的建設經費來自「中國進出口銀行」廿年期貸款。按規劃，尼泊爾明年就得動用機場收益還款。然而，波卡拉機場的國際乘客數量遠不如預期，降落的國際航線每週僅有一條。直到去年八月，當時剛上任的尼泊爾政府正式要求中方免除債務，將貸款轉為贈款。

雖然中國把波卡拉機場視為一帶一路旗艦計畫大肆宣傳，尼泊爾卻選擇低調處理，因為會使該國與印度的外交關係複雜化。印度拒絕開設連結波卡拉的國際航線，是機場營運困窘的主要原因之一。

調查報告指出，中工國際未依照合約完成跑道的挖掘、回填、增補礫石及其他重要作業。在某些案例中，中工國際未依承諾交付品項，尼泊爾民航局仍被迫付款。

不僅如此，報告指合約申明中方有義務支付從中國進口設備的關稅和增值稅，尼泊爾當局卻放棄向中工國際徵收一六○○萬美元稅款。

報告還提到，合約載明建設兩條跑道用於降落和起飛，現實卻只有一條跑道運作，另一條因安全理由處於關閉中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法